黃色小鴨夯「賞鴨」人潮擠爆輕軌 陳其邁：考慮加購車廂

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高雄即日起至25日展開「冬日遊樂園」系列燈節活動，其中由藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所製作的黃色小鴨人氣超夯，至上周末已突破200萬人次「賞鴨」，不過有不少民眾抱怨輕軌有夠擠，假日時段甚至會擠不上車，高雄市長陳其邁今天受訪時表示，會與相關單位研擬加密班次與加購車廂。

黃色小鴨睽違10年在「冬日遊樂園」重返高雄，除高雄市民前往賞鴨外，許多外縣市民眾也爭相目睹，不過卻有不少民眾抱怨，在周末要搭輕軌前往愛河灣，月台與車廂內外擠到爆以外，要等候多班車才能上車，加上列車在黃色小鴨所在的「光榮碼頭」還過站不停，抱怨若不改善恐影響未來搭車意願。

也有通勤族表示，即使平日上下班時段搭乘，也時常感受到車廂壅擠，加上目前尖峰時段10分鐘、離峰15分鐘班距與捷運差距過大，影響轉乘體驗，希望能增加班次密度；日前臉書粉專「高雄點」也提出，高雄輕軌維持現行的「鳥班距」恐會嚇跑一堆人，引起不少網友留言質疑列車數不足，希望加購以應付人潮。

高雄市長陳其邁今天出席活動受訪時表示，輕軌成圓雖然仍在免費試營運階段，不過各站每日平均已有2400人次搭車，也有發現許多學生、上班族利用輕軌通勤，讓附近商家生意有變好，近日已在跟捷運公司及捷運局研擬，如何加密班距以及採購車廂，提供民眾更便利的交通工具。

高捷公司表示，目前已因應黃色小鴨活動規畫區間車、加班車，C1至C14區間班距可加密到8分鐘1班，光榮碼頭站則因人潮擁擠，為維護安全，在熱門時段暫停上下客，坦言因活動因素加上免費搭乘期間人潮會較為踴躍，至於列車採購跟捷運局會在試營運結束後，依運量成長狀況做觀察。