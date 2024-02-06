國家隊出招救市 A股三大指數全面上漲

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大陸政府6日接連出招救市，促使A股開低走高，上證指數收漲3.2％，中止連續六個交易日的跌勢，深證成指及創業板指數6日更漲逾6％。滬深兩市交投暢旺，成交額合計為人民幣（下同）9,263億元。

香港信報報導，上證指數6日最多跌32點，跌幅為1.2％，低見2,669點，受大陸「國家隊」中央匯金公司擴大救市力道的消息提振，大盤止跌反彈，午後漲幅進一步擴大，最多漲100點，漲幅為3.73％，高見2,802點，終場收報2,789點，漲87點，漲幅為3.23％，成交額4,412.15億元。

深證成指6日最多跌84點，跌幅為1.06％，低見7,880點後有買盤吸納反彈，午盤漲勢顯著，最多漲506點，漲幅為6.36％，高見8,471點，終場收報8,460點，漲495點，漲幅為6.22％，成交額為4,851.1億元。

滬深300指數6日收報3,311點，漲111點，漲幅為3.48％。創業板指數收報1,667點，漲104點，漲幅為6.71％。

各類股走俏，醫療器械股漲逾8％，生物製藥股漲逾7％，基本金屬股漲逾5％。化工、鋼鐵股上漲逾4％，金融、汽車製造股上漲逾3％，水泥、電力股上漲逾2％。傳媒娛樂、房地產股上漲逾1％。煤炭、石油股持穩。