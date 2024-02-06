電子應用布局發酵 永捷、鼎基利基能量提振

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

伴隨電子應用布局逐步增溫、發酵，永捷（4714）、鼎基（6585）營運利基能量蓄勢提振。鼎基2023首度打入美系大客戶手機內外產品，開拓電子產品應用新單。目前iPhone 16、17都在跟客戶開發中，安卓系列手機亦有客戶詢問、開發中，對後續動能仍看好。

此外，永捷可撓式HC材料已於2023年第三季正式出貨給中國客戶，目前測試驗證中，未來隨著折疊式手機市場的成長，有望帶動主要客戶的拉貨力道。搭配旗下長榮泰山、荷久暻建案已完銷，今年步入交屋和移轉，有助挹注營運躍進表現。

鼎基持續開發新產品，2024年醫療、汽車、電子應用業績有望維持雙位數成長，開發的防爆產品也已應用於大型實體連鎖商店客戶，並發展防彈產品，未來有機會應用於美國的國中、小校園保護，量能不小。

此外，犀牛皮PPF產品主要應用在車體外保護，目前客戶下單轉正向，車內產品因由於歐洲對環保議題的視，車內裝飾塑膠品持續汰換成環保材質，也讓TPU應用提升。

永捷為專業PU合成皮樹脂廠商，應用領域涵蓋運動鞋材、耐燃防汙、防水透濕、傢俱成衣等著重基材物性的工業及流行鞋類、皮包產業。近年發展複合材料嵌合不同樹脂結構技術，事業版圖延伸跨入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等產業應用。

永捷2024年營運多元效益加分推進。除電子應用商機看俏，化工本業PU產品巴黎奧運運動產業客戶拉貨力道回升外，還有歐洲客戶的代工新單，有望於第二季加入出貨排程；國防產品亦與相關廠商合作，有機會搶攻國內標案。