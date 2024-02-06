材料-KY元月營收年增197％ 登歷史次高

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材料-KY（4763）表示，由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨銷售價格調高等因素持續發揮，1月營收12.81億元，月減5％，年成長197％，為歷史次高水準，與往年1月份營收相較則創歷史新高。

材料-KY認為，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續，全年營收有望再創新高。

材料-KY指出，展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

為此，材料-KY產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成35,000噸醋片產能擴增。

此外，東南亞設廠（絲束）計畫，目前正按部就班去進行，包含與四大菸草公司之一或當地第一大菸廠洽談合資方式。

材料-KY強調，除持續優化生產效率與擴大產能外，將持續耕耘兩大策略方向佈局，強化長期優勢。包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術；以及因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，增加多樣化產品。