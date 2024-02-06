年關近慎防詐騙！ 北富銀AI洗防系統「獵鷹系統」正式啟用

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近年來詐騙猖獗，已成社會安全一大隱憂，隨著年關將近，詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當，為加強防制詐騙及各類犯罪交易，台北富邦銀行繼「鷹眼模型」後再度出擊，於農曆年前啟用全新開發的AI洗錢防制「獵鷹系統」，為全國銀行業第一個擁有AI智能模型的洗錢防制系統，能精準偵測檢核可疑交易，快速進行通報控管，以達到攔阻犯罪金流之目的，全方位守護金融秩序和民眾資產安全。

北富銀風控總處副總蔡永原表示，「金融安全」是關乎金融業永續經營及推動社會共好的關鍵，也是未來金融數位發展的重點。為了強化金安核心能力，北富銀積極呼應富邦金控「金融安全數位轉型藍圖」，將多元金融科技運用於反詐欺、反舞弊及反洗錢領域中，並對標國際金融產業，與全球級金融科技新創廠商合作，希望透過前瞻科技的導入，提升國內金安科技實力，精準監控並有效打擊有害社會之非法交易。

蔡永原說明，民眾對「洗錢防制」這個名詞可能比較陌生，其實洗錢防制是遏阻犯罪非常重要的一環。以詐騙為例，詐騙集團最終目的就是要在不暴露身分的前提下拿到錢，因此常透過人頭帳戶來收取犯罪所得，如果能夠快速精確識別出可疑帳戶，依主管機關法規進行通報及控管，將能更有效地在金融處理環節阻截不法行為，避免詐騙所得被轉移，同時也可增加詐騙集團施行犯罪的難度，抑制案件發生機率。

不過實務上，銀行日常要處理大量金融交易，如何提升監控的效能及精準度，讓犯罪交易無所遁形，也成為金融安全強化的重要課題。北富銀每日約有超過百萬筆交易需要進行初步監測，其中有超過6,000筆交易要進一步執行姓名檢核、風險評分或加強審查。過去監控及檢核的重點環節多為人工處理，無法立即反映監理法規及名單資料庫的變化，進行查核也需要一定作業時間，很難及時攔阻可疑金流。

同時，大部分銀行系統是採用規則式檢索，即使有少數運用了AI技術，但還是偏重輔助功能，實際執行依然仰賴人力，因此假警報比例往往居高不下，不僅耗用銀行極大的系統資源與處理人力，對客戶來說，由於需要配合補充說明資金用途、交易對象或提供交易佐證文件，也十分影響交易流暢度與服務體驗。

有鑑於此，北富銀自2020年開始，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki合作開發「獵鷹系統」﹐為台灣銀行業首創具備AI智能模型的洗錢防制系統，擁有堪比人腦的嶄新AI智能模型，判斷精準且效率卓越，能自動篩檢出高風險交易進行後續處理，每秒約可處理50筆交易，提高一倍以上的審查效能。此外，「獵鷹系統」還擁有自主學習能力，可以根據北富銀最新的風險管理政策資料自動建立機器學習模型，分析客戶行為並從檢核結果中自我進化，提高異常監控的精準度，預估上線初期即可降減45％的假警報。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命，自2018年起即領先同業成立專責單位「金融安全部」，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務。北富銀金融安全部副總經理蔡佩玲表示，洗防工作的執行需要具備高度專業和判斷力，因此「獵鷹系統」不僅是一套程式，它更近似於一位新加入的「AI同事」，有其獨立負責的業務範疇，同時也必須持續與其它同仁互動交流，透過資訊交換促進人工智能成長，讓思考與判斷更加成熟周延。而這位新同事的加入，可以讓原本洗防人員有餘裕專注處理高風險警報，透過分工協助全面強化犯罪防制效益，這不僅是台灣銀行業的創舉，更是金融科技賦能的嶄新里程碑。

隨著金融服務數位化浪潮，各類新興創新產品蓬勃發展，犯罪手法也日新月異，導致國際洗錢法規趨嚴，提高銀行業風險控管的難度。為守護金融秩序穩定，北富銀率先與刑事局合作開發「鷹眼模型」，可提前偵測疑似異常轉帳行為，對客戶和行員進行提示以達事前防範之效，並在金管會和警政署的指導下發起「鷹眼識詐聯盟」，無償提供鷹眼模型技術給聯盟成員，獲34家金融機構響應，建立跨機構協作機制並共享防詐資訊。現在，結合本次最新啟用的「獵鷹系統」，可望從金流各項環節防堵詐騙犯罪，提供大眾更安心公平的交易環境。

展望未來，北富銀會持續關注金融科技發展，以「負責任創新」為核心，積極投入科技創新，驅動金融服務升級，帶動金流正向流動，對社會產生穩定正向發展力量，成為保障國人資產安全的後盾。