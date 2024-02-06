《日股》投資人獲利了結 日經收黑

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於投資人在高股價進行獲利回吐，東京股市周二收跌；此外市場持續評估企業財報。

周二日經225指數收盤跌193.50點或0.53%，為36160.66點。東證一部指數跌17.46點或0.68%，為2539.25點。日經成分股有70檔股票上漲，154檔下跌。

日本股市周二追蹤了華爾街股市隔夜的下滑。周一由於美企好壞參半的財報，以及聯準會降息預期的減弱，都讓美股失色。

T&D資產管理策略師Hiroshi Namioka說，日本股市周二感覺沒有太多整體主題帶來的波動，而是更多來自個股。

日本財報季正在如火如荼地進行，投資人衡量了公司發布的營收資料，再加上高股價，在一定程度上產生了一些獲利了結。

多家公司在周二公布業績，汽車製造商豐田汽車為其中之一。該公司宣布，全年營業利益預期上調近9%，短暫提振了市場；豐田股價反彈，上漲4.78%。

因業績表現佳而上漲的股票，包括三菱重工上漲6.43%，成為當天表現最好的股票；日本電氣硝子上漲5.88%；海產公司日水(Nissui)上漲5.57%。

半導體股票上漲，愛德萬測試升2.95%；此前輝達股價創新高，激勵了相關同業。

跌幅較大的股票，包括電氣設備製造商歐姆龍(Omron)下跌15.27%，其次是太平洋金屬(Pacific Metals)下跌10.07%，以及快遞服務公司大和集團(Yamato)下跌7.28%。