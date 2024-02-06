高雄大遠百攜手衛福部南區兒童之家 捐贈人氣年節禮盒

農曆春節家人相偎圍爐，一桌熱烘烘的年菜，這樣的幸福氣氛，對多數人來說或許稀鬆平常，但對需要被照顧的家庭來說，卻是一份奢侈的願望。高雄大遠百為了幫助弱勢家庭，在過年時也能與家人圍爐，攜手衛生福利部南區兒童之家，共同舉辦「遠百送暖•歲末團圓」春節禮盒公益捐贈活動，精選人氣年節禮盒一批，捐贈給衛生福利部南區兒童之家，將溫暖傳遞給社會每一個角落，讓衛生福利部南區兒童之家關懷的兒童在過年期間，也能感受到自己是被愛的、被祝福的，新的一年能更有希望為未來努力。

高雄大遠百表示，過年象徵一個家的圓滿，家人團聚吃一頓好吃的年夜飯，但這一餐，對不少弱勢家庭來說可能很困難。因此，高雄大遠百長期致力推動「遠百愛的串連」公益系列活動，秉持「取之於社會，用之於社會」的使命感，積極投入公益活動，每年在過年前舉辦春節禮盒公益捐贈活動，希望達到拋磚引玉的效果，讓大家在過年的時候，也能把自己的快樂與幸福感，分享給更多需要的家庭。

衛生福利部南區兒童之家成立於1967年，以收容安置孤苦無依或需特別保護照顧之兒少，2024年起因應我國照顧政策符合國際CRC標準調整安置人數為110名，保護性個案比例約占85％以上，家庭功能無法進行生活照顧為15％，這些孩子多數來自家庭結構不健全或家庭功能失調者，有些伴隨發展遲緩之現象，每個孩子背後都有一段值得被關愛及重視的故事。高雄大遠百深耕在地超過廿年，持續規劃「遠百愛的串連」各式公益募集活動，落實企業社會責任，搭起愛心橋樑，建構物資平台，分享愛與關懷，滿足多方面向的需求，期待受贈者都能因此得到全新力量，在新的一年更順利圓滿，每位捐贈者也更有福氣，未來可以造福更多需要幫助的需要幫助的朋友，讓社會更美好。

為迎接金龍年到來，高雄大遠百自2月7日起至2月21日推出「祥龍賀新歲」特惠活動，推出APP會員獨享百貨服飾當日單筆滿5,000元送500元，當日累計滿3萬元再加送300元；於保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元，另外，還可再搭配10大銀行百貨服飾單筆分期滿6,000元送200元、滿1萬元送400元；持10大銀行信用卡於數位3C及MUJI單筆分期刷滿1萬元送500元，享5％實質回饋；特別的是，活動期間使用HAPPY GO Pay於全館當日單筆刷滿5,000元送200元，讓民眾在新的一年聰明消費、回饋多更多。

新春期間，高雄大遠百精彩活動不停歇，大年初一規劃「2024祥龍賀新歲」新春鴻運一路發開運福袋，限量200個，每個售價現金200元，除可獲得遠百紅利券200元1張及新春鴻運一路發好運抽獎券1張，並加贈高雄意誠堂關帝廟錢母乙枚，最大獎可獨得價值4萬2,800元的FUJI按摩沙發，力拚超過200倍的超高回饋；大年初二規劃小小服務員體驗化身小小金釵新春迎賓，並擔任小小播音員祝大家新年快樂。大年初三推出「龍躍新春•擲茭好運大PK」；除此之外，今年特別攜手高雄意誠堂關帝廟，凡於大年初四（2／13）憑高雄大遠百館內當日單筆消費滿500元發票即可兌換「召貴人聖旨」1份，限量100份；2月18日則有「慶元宵趣味猜燈謎」，陪民眾一起歡度新春假期迎接更好的一年。