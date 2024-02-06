日生金將朝綠色金融方向發展

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隨著經濟部訂定P2P借貸為「網路借貸平臺商業」，相關業者籌組產業公會自律，金管會發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，P2P行業發展日趨明朗。

網路上P2P平台資訊站P2PRANK排名第一的日生金，日前公布率先進入ESG（環境、社會、治理）綠色金融的成果。

日生金推出的包租公專案，透過與幸福久久窩包租代管業者合作，推出全齡友善、寵物友善、價格友善的出租房，讓近兩千位租屋族找到適宜的居住空間。將原有建物改造成出租房的同時解決原本建築物使用效率低落，延長舊建築使用壽命，減少新蓋建物造成的碳排放量。

目前正就讀台大土木碩士的日生金執行長郭錦駩表示，新建住宅是全球最大的碳排放來源，新蓋2,000間套房的集合住宅約會造成10,000噸的碳排放，讓舊建物重新活過來，成為租屋族以租代買的宜居空間，這類符合ESG的綠色金融，是日生金將來的發展方向。

日生金平台成立於2015年，年交易額約10億元，專注於不動產金融科技、不動產抵押債權及包租公債權(不動產租賃)。

另一方面，金管會提醒民眾和P2P網路借貸平台往來時，必須注意四大風險：1、審慎評估從事網路借貸相關投資活動。2、充分瞭解相關契約書內容。3、出借人應計畫性投資。4、借款人應瞭解各項借款支出並預為因應。