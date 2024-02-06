府中雙城浪漫雙人舞 新北情人節重現復古派對

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年農曆春節適逢西洋情人節，新北市政府從今（6）日開始舉辦為期1個月的「府中雙城．成雙共舞」情人節系列活動，每個周末都有不同的主題派對。新北市副市長朱惕之表示，希望藉由「Swing Dance」這樣的復古舞蹈，讓府中雙城再次新舊共融。

朱惕之說，府中雙城是一個新舊共融的地區，所以這次活動特地融合復古舞蹈的元素，希望把復古風潮帶進府中雙城，讓這裡的商圈再次活絡起來，朱也笑稱，「看到Swing Dance的曼妙舞姿，讓自己的心好像也回到30年前的年輕時代。」

青年局長邱兆梅表示，這次情人節系列活動希望藉由復古風帶大家回到「老派約會」的浪漫氛圍中，也希望不管是情侶、閨蜜或是夫妻，都可以趁這個機會重新探索府中雙城。

青年局表示，本次活動由「Swing Dance搖擺舞體驗」揭開序幕，每個周末都有不同的主題派對，如浪漫露天電影夜「真愛．看電影」、結合爵士樂和搖擺舞的「城市戀曲共舞派對」、府中情人市集等，活動期間還有「愛的大富翁-雙城集章活動」，讓民眾可以一邊探索府中人文古蹟，還能享受商家的情人節限定優惠，並取得日本雙人來回機票抽獎資格。

此外，如果沒有辦法親自到府中雙城參加活動，也可以到新北市青年局粉專、IG的指定貼文留言「趁亂告白」，一樣有機會獲得AirPods、飯店雙人住宿券、底片相機、雙人電影票等獎品。