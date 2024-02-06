看見高雄的臉譜與五金工藝 MUJI無印良品大立旗艦店辦「高雄的人」特展

MUJI無印良品大立旗艦店自開幕以來，第一檔展覽以品牌永續再生為主題「Re FUTURe｣，與顧客溝通品牌一直以來對於環境永續的努力與堅持。除了品牌的堅持須要讓顧客理解之外，MUJI無印良品也發現高雄在地的五金工業同時為高雄重工業發展中相當重要的一環，為了喚醒大眾對高雄產業的了解與重視，高雄大立旗艦店的第二檔展覽則規劃了高雄在地特展，邀請了曾在高雄駁二特區「高雄鋼雕藝術節」展出的作品，由荷蘭設計師與高雄在地五金工業，重新策展規劃，以「高雄的人｣特展為名，將於2月1日至4月4日在大立旗艦店限定期間展出。

MUJI無印良品希望透過在地的展覽，讓更多人可以重新認識高雄的五金工業，同時也透過荷蘭設計師的藝術設計，將金屬給人的冰冷實用印象，以臉譜的方式重新設計展出，使用五金的素材，透過巧思塑造成為不同的臉部表情樣貌，將兩者融合在一起，希望顧客透過觀展的過程，將目光轉向人類臉部的容貌，看見臉部喜怒哀樂的不同角度，藉此重新喚起大眾對表情的重視，以趣味的方式呈現五金工業，也是對高雄這座工業城市生活的另類詮釋。

另一方面，MUJI無印良品強調「高雄的人｣特展，也希望透過現場展示的金屬工藝器具及材料，讓更多人瞭解五金工業對高雄的重要性，與MUJI無印良品一起體驗高雄在地職人的榮光。

即將迎接春節連假，MUJI無印良品邀請全台各地顧客趁著假期，來一趟大立旗艦店，在「高雄的人｣裡找看看，有沒有與您相似的臉譜呢？