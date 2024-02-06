Hitachi Vantara與思科聯手推出次世代混合雲代管服務

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日立公司（TSE: 6501）旗下資料儲存、基礎架構與混合雲管理子公司Hitachi Vantara宣布與思科（NASDAQ: CSCO）的合作關係邁向新里程碑，共同推出一套創新的混合雲服務，以解決現代企業持續面臨的資料管理挑戰。此聯合解決方案Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud的獨特之處在於其整合了自動化解決方案和預測分析，為企業組織提供更進階的基礎架構管理功能與更高的成本效益和營運效率，以因應未來需求。

企業日益仰賴混合雲環境來現代化目前的基礎架構。與此同時，他們也面臨預算緊縮、成本上漲及創新需求增加的挑戰。近期一項調查顯示，這些因素已促使70％以上的全球企業領導者採用IT即服務（ITaaS）等基於消費的模式（consumption-based models），以協助解決長期面臨的基礎架構現代化問題，而此趨勢預計將持續增長。根據Gartner®預測，到 2028 年，基於消費的儲存即服務（STaaS）將取代35%以上的企業儲存資本支出（CapEx），相較於2023年不到10％的比例。

Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud專為解決上述挑戰所設計，其結合Hitachi Vantara在儲存、基礎架構、代管服務和混合雲管理的專長，以及思科在網路和運算領域的專業技術，無論是在本地端與雲端皆能提供一致的使用體驗。此解決方案提供不同的客製化等級，並透過Hitachi Vantara的合作夥伴生態系統，以支援和基於消費的模式提供完整的靈活性，讓客戶利用按使用量付費（pay-per-use pricing），擁有彈性且可擴充的解決方案提升成本效益，而不需要前期投資。此多樣化的服務組合包括基礎架構即服務（IaaS）、STaaS、容器即服務（CaaS）、資料保護、營運代管服務、專業服務和學習服務等。

此外，該解決方案結合了以下關鍵功能:

一、HIOaaS 和 Intersight：日立基礎架構協調即服務（Hitachi Infrastructure Orchestration as a Service, HIOaaS）與思科Intersight®具備全面的可觀測性，為本地端和雲端環境提供雲端般的管理功能，以支援強大的效能分析、混合雲可觀測性及高效率的自動化。 二、代管服務營運模型：代管服務營運模式運用廣泛的實務經驗，確保客戶無需仰賴專職的IT人員也能順暢地轉換營運模式、制定明智決策，以及快速配置。一般情況下，日立代管服務（Hitachi Managed Services）可協助客戶減少30-50%的總擁有成本（TCO）。三、Hitachi EverFlex消費模式：Hitachi Vantara提供彈性的消費模式，為混合雲和本地端環境提供靈活的按使用量付費之解決方案。

Hitachi Vantara策略夥伴和聯盟資深副總裁Kimberly King表示，「根據最近一項調查顯示，近半數的企業都在努力克服雲端的複雜性。Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud是因應現代企業需求所推出的策略性解決方案。透過我們的合作夥伴以及思科的網路專長，我們能為客戶提供可依據其資料管理需求擴展的強大IT營運能力，從而解決複雜性挑戰。此合作夥伴關係能協助企業建置強大的資料基礎，為未來的創新做好準備。」

Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud能透過下列方式帶給客戶實質效益：一、混合雲加速：無縫促進混合雲環境，以支援不同位置儲存與處理資料。二、透過自動化提升效率：自動執行例行任務，透過IaaS提升營運效率並減少人為錯誤。三、安全性與合規性：全面實行安全策略和合規措施，確保資料加密、控制資料存取並預防威脅。

「透過與Hitachi Vantara在混合雲代管服務的合作，我們可以全方位地協助客戶達成商業目標，」思科合作夥伴代管和即服務銷售副總裁Alexandra Zagury表示。「我們的聯合解決方案涵蓋日立基礎架構協調即服務（HIOaaS），為客戶提供卓越的可靠性、靈活性和洞察，協助客戶在多變的的商業環境中提高敏捷性。合作夥伴對合作夥伴（Partner-to-Partner）的模式是現今業界最重要的成長動力之一，不僅帶給客戶更多選擇，也能讓合作夥伴根據其專長打造解決方案。」

「身為資料基礎架構領域的領導廠商，Hitachi Vantara和思科結合各自的獨特優勢，共同打造完整的代管服務解決方案，協助企業因應瞬息萬變的數位環境，」 IDC全球基礎架構研究事業群副總裁暨總經理Ashish Nadkarni表示。「透過值得信賴的產業領導者合作開發的策略性解決方案，能協助企業有效應對混合雲中與日俱增的複雜性。」

「作為Hitachi Vantara及思科的長期合作夥伴，我們十分認同此項合作帶來的龐大價值，」Computacenter資料中心及網路經理Axel Heitmann表示。「此項合作為合作夥伴及經銷商提供了極吸引人的商機，並提升我們為客戶提供客製化混合雲服務的能力。」

如需了解更多Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud及其對現代化混合雲解決方案的影響，請至https://hitachivantara.com/en-us/services/infrastructure-managed-services/cisco.html。