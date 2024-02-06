汽車製程劃時代新革命 衡碁科技提供最快速平價的平衡校正解決方案

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這幾年因新冠疫情及人力短缺，促使各大企業加快投入智慧化生產轉型，品管要求因此大幅提昇。國內「自動平衡機╱振動量測機」領導品牌衡碁科技（BALTech）表示，高速運轉設備及零組件要運作順暢，平衡校正極其重要。舉車用零件產業的例子，為使車輛運作時更平穩安靜、零件可靠度更高，從高級房車椅背風扇、冷氣送風及水箱散熱風扇、空氣濾清器風扇、供油泵浦……等高速運轉零組件的平衡極其重要。然而，過去因人工平衡校正技術門檻高，進口自動平衡機價格昂貴、操作複雜，業者大多選擇外包，但排程曠日費時、複測麻煩，且運送過程也增添不少成本和風險。

衡碁科技提供車用零件製造商最簡單快速、成本低廉的高精密平衡技術。BT-4500 Blower散熱風扇減質量機，整合精準平衡檢測和單雙面快速切削，以「檢測→切削→複測」流水線模式，及自動儲存紀錄功能，將Cycle Time縮短至20秒以內；加上圖示化操作介面，及完善防護措施，操作簡單易上手。衡碁平衡機是同業爭相仿效對象，光是產出效益就超越業界平均水準30～50％，更快、更穩、更準的超優異性能，領先同業成功打入德系、日系進口車供應鏈。

因應日益激增的智慧無人化工廠，及較大、較重的零組件平衡需求，在原有BT-4500設計基礎上，衡碁也推出BT-4600機械手臂全自動版本，應用在車用發電機電樞、引擎凸輪軸、碟剎盤等300KG以內重型零件平衡，全程由機械手臂搬運，減少人員介入程度，生產效率更高。客戶導入生產後，平衡校正更簡單、費用更低，訓練時間縮短至少五成，購機成本短時間內就能回本；檢測時間大幅縮短，整體產能提升30％以上，效益明顯有感，堪稱汽車製程劃時代新革命。

衡碁科技持續以純熟技術和強大研發動能推出高品質、高效率且高可靠性之優質產品，並提供最完整且有效的振動消除解決方案，幫助業者徹底遠離振動困擾。產品應用甚廣，除了汽機車、航太、船舶、工具機、半導體、PCB、5G、風電，及家用電器、廚具、空調、電梯、健身飛輪、跑步機產業等國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用外，事業版圖更拓及中國、越南、泰國、日本、加拿大、美國、墨西哥、巴西、德國、馬其頓、波蘭等高度工業化國家。電話：03-5908611。