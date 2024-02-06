春節遊高雄住洲際酒店 遲到早退竟能抽獎

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過年走春首選高雄，高雄以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，獻上黃色小鴨、鳳山光之季、岡山燈藝節等系列活動帶旺住宿，高雄洲際酒店為確保賓客旅宿體驗，特別規畫加碼抽獎活動，希望透過抽獎誘因引導人潮分流辦理入住和退房，讓旅客春遊高雄能更加盡興。

高雄洲際酒店在2月8日（小年夜）至2月13日（初四）共六天，舉辦春節住房加碼抽獎活動，期間凡是晚間6點後至酒店辦理入住，或提早於上午11點退房，即可現場掃描QR Code參加線上抽獎活動，每房至多可抽獎兩次，最大獎釋出1晚價值25萬元的高雄洲際酒店總統套房平日住宿（含至多4客早餐及洲際行政俱樂部禮遇），其他獎項包含：開放式雙床套房平日住宿（含至多兩客早餐及洲際行政俱樂部禮遇）、平日餐飲抵用券2,000元、洲際精品外幣收納包、洲際精選茶葉禮盒組等好禮，敬邀旅客新年入住試手氣、好運龍總來。

今年高雄洲際酒店不僅於2月10日大年初一上午8點，邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團於酒店正門口舉行醒獅賀歲演出，迎春納福招祥瑞，更於農曆春節期間呼應龍年和黃色小鴨主題，以「祥龍獻瑞」意象設計系列佈置，酒店玄關裝飾浪漫粉色櫻花樹，同時洲際西點主廚陳一輝（Marvin Chen）率領廚藝團隊，將洲際烘焙坊巧思打造成鴨群游進港灣的超萌場景，更有隱藏版的黃色小鴨「洲遊世界地圖」，用心為小鴨紀錄遊遍全球的足跡，致敬睽違10年回歸高雄的黃色小鴨。

黃色小鴨展出期間，民眾出示與黃色小鴨的合照至高雄洲際酒店的SEEDS大地餐廳、湛露中餐廳、BL.T33大廳酒吧、好客南洋餐廳、WA-RA日式餐廳消費，皆享免服務費禮遇（除夕至初二恕不適用），敬邀旅客至高雄參觀黃色小鴨留下童趣回憶的同時，也別錯過高雄美食。