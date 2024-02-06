情人節送禮、用餐 義享時尚廣場全方位滿足

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今年春節假期適逢情人節，在年節採買及情人送禮的雙重消費需求下，預期將再創購物熱潮，義享時尚廣場也特別於2月8日至14日規劃全館指定品牌滿3,000元贈200元電子商品券活動，不僅滿足民眾的消費需求，透過實質的回饋也讓購物更加沒負擔。

此外，在2月25日前，凡在義享時尚廣場全館消費滿2,000元或是扣會員點數10點還可另外參加滿額好禮抽活動，就有機會抽中iPhone 15 Pro 128G或是高雄萬豪酒店經典客房住宿券。

除了上述的全館指定品牌滿3,000元贈200元電子商品券之外，今年義享時尚廣場也攜手第一銀行、中國信託、星展銀行、遠東商銀、滙豐銀行、合作金庫、台中銀行、彰化銀行、陽信銀行、中華郵政、臺灣企銀等11大銀行，不只在2月25日前規劃銀行滿額禮活動，義享會員持指定銀行信用卡於2月8日至14日春節假期間消費滿8,000元，還能再額外得新春加碼。

例如持第一銀行義享天地聯名卡刷卡消費分期滿1萬2,000元，就能兌換到1,100元的電子商品券回饋（含全館贈獎、銀行滿額、分期禮、新春加碼等），還能再參全館的抽獎活動，在新春期間試試自己的好手氣，把iPhone 15 Pro帶回家。

在情人送禮方面，飾品的挑選絕對是每個人的首要選項。位於義享時尚廣場2F的「Pandora」除了推出龍年限定套組外，針對情人節亦有不少甜蜜獻禮可供選擇；即日起至2月14日止，凡於Pandora單筆結帳滿5,800元，即贈BE LOVE 浪漫永生花禮1份；另外消費滿5,800元再贈「指定飾品任1件」、滿8,800元，再贈「指定飾品任兩件」、滿1萬2,800元，再贈「指定飾品任3件」，一同將浪漫時刻化做永恆。

如果想以更加獨特的方式歡慶愛情，也能選擇南部獨家位於2F的「樂高®授權專賣店」所推出的樂高® Icons玫瑰花束，將最傳統的情人禮物紅玫瑰，以積木的型式重新呈現，永不凋謝的花朵無需澆水即可常年保持美麗，是長久愛情的完美象徵，也能與心上人一起共度美好的拼砌和約會之夜。

想要與情人共進浪漫午茶的民眾，義享時尚廣場館內也提供了豐富的用餐選擇。3F誠品生活內的「先生千層」推出日和雙囍-雙人下午茶鹹食套餐（特價570元，原價610元，限量100份），內含任選現場單片千層乙片＋鹹派（含優格）及130元飲品2杯；2F「MILANI」情人節套餐（推薦價520元）內含巴斯克乳酪／檸檬重乳酪／焗烤鑲愛吐司及任選2杯單品；B2「凍心炸冰淇淋」心心相印套餐（特價299元，原價359元，期間限定販售）則有草莓炸冰淇淋X2及小凍心吊飾；B2「御前上茶」也推出宇治抹茶千層＋三味拿鐵（特價265元，原價310元），都是適合情侶一同享有的限定午茶組合。

2月25日前持義享天地聯名卡於全館餐廳、咖啡廳、美食街消費滿2,000元，還可再加贈100元電子商品券，不只享用美食省荷包，還能用到手的商品券做為情人送禮的購物基金，特別適合小資族的約會行程規劃。