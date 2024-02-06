海力工學打造隔音艙 成為未來智能工作新趨勢

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因應疫情影響，造成網路新世代快速崛起，工作型態亦隨之改變，如遠端辦公、個人在異地透過網路開會協作等，及越來越多人將職業轉向Youtuber、Podcaster或直播主等領域。因此擁有一個既具有絕佳隔音效果又獨特美感的辦公環境，逐漸成為眾人尋求專業性創作及靈活運用空間重視的焦點。

海力工學於2023台北國際建築建材暨產品展上展示「MusePod隔音艙」，與傳統屏風式工作單元不同，當前辦公室普遍選擇開放式工作站，追求空間通透性，然而這也帶來了嘈雜的聲音問題。為更有效解決聲音問題，MusePod在材質和五金細節上進行升級，金屬材質外觀不僅提升隔音效果，同時呈現出更為圓潤質感的弧形造型。內部升級成智能開關面板及燈具，為工作空間注入更多科技感，創造智慧辦公的氛圍。

隨著辦公型態變革，隔音艙在辦公室內逐漸擔任不可或缺的角色。除了應用於電話亭和小型會議室外，更可延伸至直播室、樂器練習室、甚至是睡眠空間等多種用途。海力工學經理侯心藜表示，為提供更精緻的使用體驗，MusePod系列結合人體工學家具設計，有效提升工作效率。同時，配置人體感應器，搭配感應燈和通風循環系統，實現智能省電和通風，為使用者帶來更直覺的體驗。

MusePod隔音艙伴隨全球ESG趨勢，具備快速拆卸、可重複利用和靈活重置的特點，更堅持使用100％環保材料，如老虎粉、Gabriel面料等。這不僅是對地球環境、社會和使用者的承諾，同時也大幅延長產品在空間中的使用壽命。未來海力工學將持續引領綠色辦公潮流，致力於打造更環保、時尚且實用的辦公產品。

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