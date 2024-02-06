衡碁科技QB-502 攜帶式動平衡儀 加速產業升級

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國內「平衡機專家」衡碁科技，費時多年開發出「QB-502攜帶式動平衡儀」，以輕便的設計、簡易的操作界面，內建藍芽無線傳輸及3C周邊整合等優異性能，提供業者全方位且快速有效的轉子平衡校正解決方案。

轉子轉動易伴隨不平衡現象，進而產生振動、噪音，長期下來容易造成機器設備損壞，更嚴重甚至引發爆炸或自燃，為使轉子性能保持在最佳狀態，消除轉子不平衡是件相當重要的工作。舉凡生產加工、日常生活中，高速加工主軸、風扇、高速真空泵浦、馬達、汽車零件、機車離合器、輪胎、汽車引擎、吹風機、涼風扇、洗衣機、冷氣機、空氣清淨機、真空產生器、空壓機、加壓馬達、無人機、空拍機、發電機、加工機、冰水主機、離心扇……等等，這些轉子都需要做動平衡校正。

如前所述，轉子平衡極其重要，然而過去沒有電腦儀器只能靠人工反覆測試，簡單的轉子不平衡消除，可能就要耗掉半天的時間。作為國內「動平衡╱振動」領域專家，衡碁科技專為業者需求量身設計｢QB-502攜帶式動平衡儀」，讓使用者不論任何地方或場所，僅需數分鐘的時間就能立即消除轉子不平衡狀況，快速、有效地解決不平衡困擾。彩色圖形化介面及簡單的觸控螢幕操作，讓使用者不需研讀使用手冊，也能輕鬆做到轉子平衡校正，縮短人員訓練時間；內建高容量鋰電池，充飽電可連續使用10小時以上；內建藍芽傳輸介面，直接與行動印表機、智慧型手機及筆記型電腦等周邊設備連結。

衡碁科技表示，這款「QB-502攜帶式動平衡儀」以精準、簡便、高機動性為主要訴求，產品一推出即成為業界吸睛焦點，並廣泛應用在精密機械業、電子工業、光電工業、汽車工業、機車工業、汽機車零件、國防軍事工業、鐵道工業、電機工業、家電業、塑化紡織工業、研究機構、學術機構、國營事業……等等，且獲得一致好評。未來將有更多行業陸續導入這款動平衡校正儀，不僅提升工作效率，更加速產業升級。

衡碁科技多年來致力於振動╱動平衡領域，產品線齊全，除便利且應用層面廣泛的動平衡儀外，還有高速主軸平衡機、磨床動平衡系統、桌上型刀具平衡機等，詳情請上衡碁科技官網 www.baltech.com.tw獲得更多相關資訊。