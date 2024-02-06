校園永續發展 政大多管齊下打造低碳環境

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大學院校加入全球永續發展行列，政治大學6日表示，多年來已在校園各個角落實施碳管理、淨零建物，除了行政單位，亦結合學生自治及參與式民主的形式，運用集體決策模式，共同打造永續的校園。

政大校長李蔡彥指示，113年度起，推動節電減水等永續措施，減列701萬9千元的水電費，目標年度水費低於1100萬元，以及節約電費約550萬到600萬元。政大總務長蔡育新表示，未來計畫將積極實施水電等能資源管理策略，並且在校園綠帶、地坪的更新上融入自然為本（Nature-based Solution）設計概念，增加綠基盤達到保水、降溫的功效，全面打造永續、低碳的校園環境。

落實節能減碳的行動上，政大校方制定相對應的節能計畫，包括校內各棟大樓陸續汰換成LED照明設備與節能的空調系統、修復中央能源管理系統，以利有效監控高耗能區域，設定每年1％節電目標。另一方面，針對校內宿舍鍋爐、公務車等高碳排的燃油設備，逐步採取電力化模式，亦將委託專業團隊進行完整碳排放盤查，更全面掌握校內碳排熱點。

蔡育新表示，總務處在行動政大APP中有新增「戶外通報」系統，讓全校師生可透過此功能直接地圖定位、拍照後即時進行校園內各場域的通報。此外，總務處將研議如何深化校園內節能概念，如辦理節能競賽、工作坊或生活實驗室等，逐步建構全校節能共識，讓學校朝永續、低碳校園的目標前進。