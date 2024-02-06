《韓股》聯準會放鷹 首爾股市連2跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於聯準會主席的發言，引發美國利率危機，南韓股市連續第二天下挫。韓元兌美元小幅上漲。

周二南韓KOSPI指數收盤下跌15.11點或0.58%，為2576.2點。交易所今日成交金額為10.1兆韓元(約76億美元)，有613檔股票下跌，265檔上漲。外資買超3381億韓元的股票消了機構投資人和散戶的拋售。

Kospi指數今天低開，隨後持續跌勢，主要是追蹤了華爾街隔夜的下跌；此前聯準會主席鮑爾暗示，在近期沒有太多降息的空間，抑制了市場信心。

Mirae資產證券分析師Seo Sang-young說，隨著晶片製造商因需求增長的希望而上漲，以及中國股市的反彈，韓股削減了早盤部分跌勢。

在首爾，大型股票漲跌不一。

領頭羊三星電子上漲0.13%，為7.44萬韓元。SK海力士升4.3%，為13.8萬韓元。

SK Innovation下跌4.96%；該公司公布的第四季獲利遠低於市場預期，並預測全球電動車需求的成長放緩。

領先的電池製造商LGES下跌3.1%。化學品製造商樂金化學跌0.96%。

現代汽車也跌1.05%，起亞汽車跌5.66%。

韓元兌美元上漲，為1327.60韓元兌1美元。