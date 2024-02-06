天氣濕冷 標準局提醒注意除濕機、電暖器使用安全

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遇到天氣多雨寒冷時，民眾可能會長時間使用除濕機及電暖器，經濟部標準檢驗局6日提醒，在使用除濕機及電暖器時，務必要注意使用安全，尤其除濕機更應定期清洗或更換濾網，並建議使用超過十年以上之電器產品，應定期請廠商檢查，以確保產品安全。

為避免瑕疵除濕機繼續發生燃燒事故，標準檢驗局再次籲請消費者檢視家中使用除濕機之廠牌及機型，是否為該局「商品安全資訊網」網頁所登載由業者發布召回訊息之瑕疵除濕機商品（計12個品牌共54個型號），如有請立即停止使用並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換基板作業。詳情可參閱該局網頁「商品安全資訊網」中「商品召回訊息」。

標準檢驗局表示，民眾使用除濕機及電暖器時，不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕，也切勿將衣物棉被等易燃物放在電暖器旁烘烤，以避免引發火災意外。

其次選購及使用除濕機及電暖器時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。取得「商品檢驗標識」代表該商品符合相關檢驗標準的要求，但民眾仍應依照使用說明書所記載注意事項謹慎使用。如對商品是否經過檢驗合格有疑問時，可洽標準檢驗局詢問（免付費服務電話 0800-007-123）。

使用除濕機及電暖器時並須特別注意下列事項，包括一、先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告及注意事項；二、除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在除濕機上，且應與牆壁、家俱及窗簾保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易；三、請定期依使用說明書之清潔保養方法擦拭除濕機外殼與清洗或更換濾網，清潔保養前，切記先將電源插頭拔離插座；擦拭外殼時，應防止水滲入電器內部，以避免危險；濾網清洗後應先將其晾乾後再置入除濕機內使用。

四、不使用除濕機及電暖器產品，或長時間離開使用場所時，應關閉電源並將插頭拔離電源插座，且不可於無人看管或晚上睡覺時使用除濕機；五、因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，故請勿在密閉空間使用電暖器，應維持室內適當之通風，以免室內缺氧，造成使用者之傷害；六、電暖器出風口溫度較高，應注意避免觸碰，以免燙傷，並勿與床舖距離過近，以免引起火災；七、切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，尤其是壁紙及窗簾，晚上睡覺時也不可將電暖器近距離面向床邊棉被，以防火災發生。

八、電暖器消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意電暖器之消耗電功率（W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，引起火災；九、糖尿病等慢性病患因末梢神經感覺較為遲緩，使用電暖器時，建議依醫生指示使用，家人並應協助留意其使用情形；十、若有故障現象發生，應將除濕機及電暖器送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。