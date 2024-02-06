金兔年匯市明封關 新台幣升3.7分、收31.338元

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台北匯市金兔年7日將封關，市場交投量縮，但盤中匯價仍震盪。新台幣兌美元6日開盤湧現美元買盤，一度摜破31.4元關卡，隨出口商積極拋匯撐盤，不到半小時匯價就由貶轉升，迎來封關前行情，後續一路升值至收盤，最高升至31.33元，高低震盪逾1角，6日匯價先由黑翻紅，7日有望以連二個交易日收紅封關。

新台幣匯價6日開低走高，一度回測31.4元價位，後續隨出口商拋匯走升，終場收在31.338元、小升3.7分，股市封關後，少了外資進出，匯市交易冷清清，剩下出口商實質拋匯苦撐，總成交量縮小至10.63億美元。

根據央行統計，美元指數上漲0.31％，主要亞幣升貶互見，韓元升0.24％最強，其次為新台幣升0.12％、人民幣升0.08％，日圓貶0.03％、星幣貶0.07％。

匯銀主管認為，由於美元指數小幅上漲，早盤市場美元買盤不小，把新台幣打下來，盤初一度貶至31.43元，但出口商拋匯還有子彈，一路把匯價「賣上來」，加上整體亞幣也都偏升，使新台幣由貶轉升，後續陷入區間橫向整理，收盤小升3.7分，若封關日出口商繼續拋匯，有機會連二紅作收。

匯銀主管認為，由於股市提前封關，匯市已經少了外資助陣，整體交易相當零星，預計最後交易日剩廠商實質拋補為主，封關日成交量更清淡，繼續在31.3元附近震盪為主；展望金龍年開紅盤，台股向上趨勢不變，股匯開紅盤上漲機率高。

回顧近12年農曆年匯市封關，全年升貶幅大致升多於貶，尤其2017年猴年升值6.89％最強，而2020年豬年起則是連三年收紅，2022年隨美國強力升息，虎年狂貶8.36％、創25年來最大跌幅，而兔年至今續貶9.7角或3.1％，連二年收黑已成定局。