遠雄集團張麗蓉、公益修繕團隊總動員 前進金山高中優化設施

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遠雄集團為因應少子化時代來臨，素有「房地產界神力女超人」封號的遠雄房地產總經理張麗蓉、及集團公益修繕團隊，日前總動員！前進新北市金山，並邀請志工團隊赴金山高中，優化學校設施，協助偏鄉學子在地就讀。

遠雄集團表示，金山高中距離金山老街步行約5分鐘路程，全校共有560名學生，是北海岸唯一一所公立綜合高中，雖然校處偏鄉，但校方以適性發展培養學生，在音樂、排球與籃球等全國性比賽，皆曾獲得優異表現與名次，每年有多名學生以繁星入學管道，進入台、清、交等頂尖大學，也吸引許多學子選擇在地就學。

不過，學校受到冬天東北季風影響，大多時間陰雨綿綿，同學們的活動與練習，都得移至活動中心，但活動中心建成已逾30年，為了讓學生們有更良好練習環境，遠雄文教公益基金會日前邀請20名企業志工團隊，前往修繕。

金山高中的活動中心共兩層樓，開設多面窗戶以便保持通風，長年使用已多處變形、無法密合，經常有雨水滲漏，而且窗戶旁緊貼著沒在使用的冷氣風管，造成汰換窗戶困難、也難以安裝窗簾，導致打球時容易受太陽光線干擾。遠雄志工們到場先拆卸風管，除了穿戴高空作業安全裝備，還得在窄小的階梯座位區施工，幸好志工成員不乏營造、建設等專業同仁，施作過程相當順利。

除了拆卸風管，遠雄集團其他同仁則針對樓梯間補強防水刷漆，遠雄房地產總經理張麗蓉，也在百忙中參與本次修繕，除刮除舊漆再重新上漆，還協助同仁們搬運拆卸下來的風管，堪稱是「最強神隊友」。

張麗蓉開心表示：「這次假日期間，早起來金山高中修繕，看到同學們每個人活力滿滿，不僅全心全意在自己負責的工項施作，也展現出強大的團隊合作力量。很開心這次有機會來參與這場意義非凡的修繕，希望金山高中的學生們在新的學期，可以有更好的室內練習空間。」

為落實聯合國永續發展目標中的「SDGs 3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，及「SDGs 4：確保有教無類、公平以及高品質教育，及提倡終身學習」等目標，這回來到最北端的北海岸，替金山高中進行修繕。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「少子化趨勢下，讓許多學校招生數屢創新低，尤其偏鄉地區的人口外流問題又更嚴重，但金山高中在本年度招生，反而較上一學年更為增加，逆勢成長近30％。」

楊舜欽表示，遠雄文教公益基金會希望協助學校提升在地學子就讀意願，讓學校資源能更充分利用，因此本次重點著重在優化活動中心，希望透過基金會協助，讓活動中心成為學生們在課業、社團活動時可以安心使用的場域，並協助在球類或音樂項目練習時提昇相關技能，不僅能讓擅長項目成為升學優勢，未來更有機會利用第二技能，在課業外的舞台發光發熱。