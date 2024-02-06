元大銀行龍年賀喜 行動支付消費最高回饋50％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆新年的到來，元大銀行特別選在「龍年頭」精心策劃推出豐富多彩的行動賀禮，涵蓋新年採買、出國旅遊、餐飲購物、生活娛樂等各項好康優惠活動，行動支付消費最高享50％回饋，祝福客戶在新的一年「匯聚財氣、好運龍總來」。元大銀表示，客戶可利用元大銀行「鑽金數位服務」，新春起手式就從投資理財開始，元大銀行端出滿滿龍重的賀禮，活動詳情請參閱元大銀行官方網站。

元大銀指出，「請問現在要用什麼Pay最優惠？」這句話已逐漸取代「請問要刷什麼卡最優惠？」，元大銀行近年積極拓展行動支付服務，現已完成七大電子支付業者串接，服務擴及跨境金流業務。元大銀行現正攜手台灣Pay、icash Pay及iPASS MONEY獻上新春系列活動，將年前採買年貨、春節收發紅包、假期出遊玩耍等需求全部打包，使用元大銀行存款帳戶綁定行動支付，不僅能在南門市場購物，取得超優回饋，還能在團圓聚會時獲得百萬抽獎機會，假期出遊也可享受即時支付的便利性。

此外，元大銀行在與悠遊付及全支付的合作活動，更是將多元通路的特色融入其中，讓客戶無論是在飲食、出遊、生活購物等各種消費場景，甚至是商圈、校園及夜市等不同的支付場域，都能同時享受「嗶經濟」帶來的便利性及回饋體驗。

元大銀指出，瞄準國際行動支付發展趨勢，也跨國參與在日本、韓國等國家「TWQR」行動支付消費應用。自即日起，客戶前往日、韓旅遊、洽公或留學，不用再大量兌換日元、韓圜現鈔，也不用經過繁瑣的申請程序與安裝設定，只要打開「元大行動銀行APP」，點選掃碼支付功能，輕鬆切換消費國別，即可在當地標示「TWQR」的商店消費購物，拿著手機輕輕鬆鬆就可完成QR Code掃碼支付，現正提供「冬季遊日趣 日本掃碼購物」、「歡慶TWQR韓國購物開通」，最高可享有15％的消費支付回饋，支付交易還免收手續費，客戶除了信用卡和兌換外幣現鈔外，有了更方便的選擇，打造輕鬆又便捷的跨國支付體驗。

元大銀表示，2024年將結合異業合作夥伴，擴大推廣行動支付活動，透過「行動掃碼支付服務」，客戶已逐漸在國內外，都能無需攜帶現金輕鬆轉帳、消費、繳納稅費、收發紅包等，不僅提高支付的實用性，也使得消費者在使用過程中感受到更多樂趣，同時讓「行動掃碼支付服務」，成為日常生活的最佳選擇。