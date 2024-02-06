台東森林遊樂區春節開放時間曝 打卡還送好禮

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林業保育署台東分署今天表示，春節期間知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館、浸水營國家步道及都蘭山等自然步道多數皆開放，只有鯉魚山步道因工程分區管制，此外，春節更推出許多應景活動，邀請大家暢遊台東，體驗從平原到高山的感動。

台東分署表示，知本國家森林遊樂區2月9日（除夕）當天休園，2月10至14日（初一至初五）每日開放遊客參觀遊憩；大武山生態教育館除夕至初二休館，初四、五（2月13至14日）辦理大武山下部落市集；嘉明湖、浸水營國家步道及都蘭山等自然步道全部開放，只有台東市區的鯉魚山步道辦理優化工程進行部分區段管制，請民眾勿進入以確保安全。

台東分署配合農曆年設計台東系列燙金紅包袋，有代表福（湖）祿（鹿）圓滿的嘉明湖景緻、添福添壽的台東蘇鐵、金榜題名的台東火刺木（狀元紅）、開運招財的金線蛙、五福臨門的珠光鳳蝶、年年有餘的台東間爬岩鰍、大吉大利的菊池氏細鯽（吉）此外，還有將特色地景及七里香精油結合的森療香氛卡。

台東分署指出，民眾於2月10日到14日，每天早上10時起，知本國家森林遊樂區只要在FB上傳當日遊園照、打卡，並在祈福卡寫下新年希望，吊掛於大地之母欄杆2項任務，就可將限量的燙金紅包袋及香氛卡帶回家。在「愛上嘉明湖」粉絲專頁，分享民眾愛上嘉明湖的故事及照片，按讚數最多的前30名，就有機會得到嘉明湖頭巾及台東系列燙金紅包袋等春節好禮。

此外，2月13（初四）至14日（初五）舉辦大武山下部落市集，是小型且具有原民特色市集活動，每日10時至16時，包括部落美食、傳統藝品、農特產品及DIY，打卡及消費滿500元送精美小禮。