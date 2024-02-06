《半導體》聯詠瞄準AI契機 副董王守仁點名2024可期待產品

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【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會，AI(人工智能)題材為法說會必考題，副董事長王守仁表示，看好AI將帶動PC/NB、手機等換機潮，邊緣也需要導入AI，都是聯詠的機會；另外，他也點名OLED TDDI、TV SOC等產品是聯詠在2024年可以期待的。

展望2024年，王守仁表示，供應鏈庫存經過一年多調整，現在已經慢慢回到正常，現在最重要的還是要看總體經濟、地緣政治對終端消費的影響，有鑑於市場變化快速，聯詠也只能密切的做觀察。

以聯詠今年產品表現來說，王守仁表示，看好OLED TDDI成長動能不差；TV SOC(系統單晶面)在新產品、客戶加入下，也有不錯機會；另外，PC/NB的換機需求在AI功能加入下，有利於高階產品會提升，上述機會對聯詠都是成長契機。

王守仁表示，針對AI在PC/ NB、手機的應用上，相關趨勢將可刺激換機潮，且顯示器規格會提升，將對聯詠有利，不僅如此，邊緣也需要導入AI。至於高速傳輸介面，是聯詠公司的核心技術之一，不會缺席；他也透露，聯詠今年ASIC上，營收會有些成長。

高階製程六奈米部分，王守仁表示，六奈米是聯詠目前投片的最先進製程，至今佔比不高，主要用在智慧影像與顯示產品。

面對大陸的OLED DDIC價格競爭，王守仁表示，面對低階產品確實會有價格競爭狀態，聯詠也將持續強化產品附加價值、差異化，以及優化的產品組合，以強化客戶產品競爭力。