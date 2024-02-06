台達淨零排碳邁大步 三度成為CDP雙「A」企業

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CDP（原碳揭露專案）評鑑公布2023年氣候變遷報告，台達（2308）在「氣候變遷」 （Climate Change）與「水安全管理」（Water Security）兩大環境主題評鑑結果中，三度獲得雙「A」頂尖評級（A List）成績，為本年度CDP評鑑全球逾21,000家企業中，61家獲此殊榮的領導級企業之一。

台達自2021年起推動內部碳定價管理機制以強化減碳誘因，2022年即達成SBT範疇一與二下降13.5％的成績，且全球據點再生電力使用比例達到63％。此外，台達用水密集度不僅逐年下降，2022年總取水及排水量絕對值下降超過4％。

台達永續長周志宏表示，2023年台達成為自然相關財務揭露TNFD（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）Forum member，並完成首次台達據點生物多樣性風險評估，今年1月更成為全球首批Early Adopters；台達對外將氣候轉型計畫正式納入股東會議事手冊與法說會中，對內則完成範疇三15項類別之碳盤查，鑑別出未來減碳的重點，為範疇三減碳行動打下重要基礎，未來將更緊密與價值鏈夥伴合作，朝向2050年Net-zero SBT目標邁進。

台達積極落實氣候變遷治理，2021年起正式將使用再生電力倡議RE100之達成率納入高階主管的績效指標，隔年全球據點使用再生電力已達RE63，2023年預計超越年度目標達到RE70以上，其中台灣地區更可超過RE80；2021年也訂定每公噸300美元的內部碳定價，導入內部碳費機制，應用於節能減碳專案及再生電力，同時鼓勵投資負碳技術與低碳創新，積極朝向RE100與Net-zero SBT的目標邁進；在生物多樣性方面，攜手海科館為瀕危珊瑚打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心；台達也透過氣候相關財務揭露（TCFD）方針，評估分析氣候變遷對台達造成的風險及機會，進而轉化為營運策略，積極佈局包括電動車、儲能以及氫能等綠色商機。

在水安全管理方面，台達雖非用水大戶，但仍積極訂定策略目標並研擬方法學，具體落實於日常營運。台達2022年首度針對全球據點進行水風險評估，並制定集團水資源政策；亦針對持續交易之一階供應商進行評估，並將結果納入台達決策依據。台達2022年全球用水密集度與前一年度相比下降12.8％，在營收持續成長的背景之下，更達成總取水與排水量絕對值下降4％的成果。