聯詠去年第4季每股賺8.76元 本季營收季減約1成

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聯詠結算2023年第4季稅後淨利新台幣53.28億元，季減16.3%，每股純益8.76元。總經理王守仁預期，因淡季效應及工作天數減少，今年第1季營收約240億至250億元，季減約7.9%至11.6%。

聯詠下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。因消費終端需求回升力道不足，年底客戶調控庫存影響，聯詠第4季營收降至271.54億元，季減6.14%。

聯詠去年第4季毛利率41.48%，較第3季下滑0.77個百分點，不過因成本降低、存貨跌價損失回沖及客戶委託設計收入增加，表現優於預期；稅後淨利53.28億元，季減16.3%，每股純益8.76元。

聯詠2023年總營收1104.29億元，增加0.43%；毛利率41.85%，下滑4.48個百分點；稅後淨利233.18億元，減少16.63%，每股純益38.32元。

展望未來，王守仁表示，2024年第1季為消費電子傳統淡季，加上工作天數減少，預期季營收約240億至250億元，季減7.9%至11.6%；包括電視、監視器、筆記型電腦、智慧手機、汽車及虛擬實境等應用需求皆下滑。

王守仁指出，系統單晶片產品線因去年第4季已提早修正，今年第1季業績將較去年第4季略減；中小尺寸面板驅動IC產品線因手機面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）需求減少，及車用客戶調節庫存影響，業績將同步較去年第4季下滑。

至於大尺寸面板驅動IC產品線，王守仁說，因電視及監視器需求低迷，面板廠調控生產因應，預期第1季業績將較大幅度下滑。

王守仁表示，因產品組合變化、產品平均售價調整，且沒有存貨跌價損失回沖利益，預期第1季毛利率將滑落到38.5%至40.5%。

王守仁說，今年手機有機發光二極體（OLED）驅動IC產品銷售可望有不錯成長，電視系統單晶片在新產品及新客戶帶動下將同步成長，人工智慧（AI）等新功能將帶動個人電腦及筆記型電腦換機需求，高階產品比重提升，對於聯詠營運有利。

王守仁表示，目前供應鏈庫存已降至健康水位，不過市場變化快速，將持續密切觀察總體經濟對於終端市場需求的影響。至於聯電與英特爾（Intel）合作在美國開發12奈米製程技術，他說，只要是有競爭力的晶圓廠，聯詠都會評估。