春節基隆市兒童樂園開放 小朋友放電不怕無處去

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基隆市各區室內兒童樂園開幕後廣受大小朋友歡迎，而農曆新年假期將至，基隆市政府6日宣布，在今年春節期間除了除夕（2月9日）休園外，將保持營運，在春節期間持續迎接遊客，為喜愛遊樂的大小朋友提供一個歡樂的休閒場所。

基隆市長謝國樑表示，基隆冬季潮溼多雨，當雨季來臨，孩童就沒去處可玩，為使基隆兒童有安全玩樂場所，他上任後建置「一區一特色」室內兒童樂園，於去年底已完成佈建信義區、七堵區、中正區及中山區4處室內兒童樂園，各區均依據在地特色設置各種遊樂設施，從溜滑梯、攀爬架到球池區，應有盡有，確保每位小朋友都能找到自己喜歡的活動，也體驗各區不同的魅力。

基市府表示，春節期間（2月8日至2月14日），除除夕（2月9日）休園外，各區室內兒童樂園均有開放，開放時間及場次如下： 第一場次 08：30～09：50 第二場次 10：00～11：30 第三場次 12：30～14：00 第四場次 14：30～16：00 第五場次 16：30～18：00

基隆市各區室內兒童樂園場館資訊及預約平台如下： 中正室內兒童樂園：基隆市中正區中正路236號7樓(02-24627752) 預約平台：https：／／reurl.cc／QeRD1q 中山室內兒童樂園：基隆市中山區文化路168號5樓(02-24250968) 預約平台：https：／／reurl.cc／54vEkV 信義室內兒童樂園：基隆市信義區信二路179號5樓(02-24289096) 預約平台：https：／／reurl.cc／2zYv2m 七堵室內兒童樂園：基隆市七堵區光明路21號6樓(02-24564366) 預約平台：https：／／reurl.cc／QeRG7q

基市府強調，歡迎大家攜帶親友一同前來，共度一個溫馨、歡樂的春節。基隆市室內兒童樂園期待在這個特別的時刻，與大家共同分享笑聲和快樂。