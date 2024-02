台達三度榮獲CDP氣候變遷與水安全管理雙「A」領導級企業

CDP(原碳揭露專案)評鑑公布 2023 年氣候變遷報告,台達在「氣候變遷」 (Climate Change)與「水安全管理」(Water Security)兩大環境主題評鑑結果中,三度獲得雙「A」頂尖評級(A List)成績,為本年度 CDP 評鑑全球超過 21,000 家企業中,61家獲此殊榮的領導級企業之一,充分肯定台達以具體行動因應氣候變遷與水安全管理的努力。台達自2021年起推動內部碳定價管理機制以強化減碳誘因,2022年即達成SBT範疇一與二下降13.5%的成績,且全球據點再生電力使用比例達到63%。此外,台達用水密集度不僅逐年下降,2022年總取水及排水量絕對值下降超過4%。

台達永續長周志宏表示:「2023年台達成為自然相關財務揭露TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) Forum member,並完成首次台達據點生物多樣性風險評估,今年一月更成為全球首批Early Adopters;台達對外將氣候轉型計畫正式納入股東會議事手冊與法說會中,對內則完成範疇三15項類別之碳盤查,鑑別出未來減碳的重點,為範疇三減碳行動打下重要基礎,未來將更緊密與價值鏈夥伴合作,朝向 2050年Net-zero SBT目標邁進。」

台達積極落實氣候變遷治理,2021年起正式將使用再生電力倡議 RE100之達成率納入高階主管的績效指標,隔年全球據點使用再生電力已達RE63,2023年預計超越年度目標達到RE70以上,其中台灣地區更可超過RE80;2021年也訂定每公噸300美元的內部碳定價,導入內部碳費機制,應用於節能減碳專案及再生電力,同時鼓勵投資負碳技術與低碳創新,積極朝向RE100與Net-zero SBT的目標邁進;在生物多樣性方面,攜手海科館為瀕危珊瑚打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心;台達也透過氣候相關財務揭露(TCFD)方針,評估分析氣候變遷對台達造成的風險及機會,進而轉化為營運策略,積極佈局包括電動車、儲能以及氫能等綠色商機。

在水安全管理方面,台達雖非用水大戶,但仍積極訂定策略目標並研擬方法學,具體落實於日常營運。台達2022年首度針對全球據點進行水風險評估,並制定集團水資源政策;亦針對持續交易之一階供應商進行評估,並將結果納入台達決策依據。台達2022年全球用水密集度與前一年度相比下降12.8%,在營收持續成長的背景之下,更達成總取水與排水量絕對值下降4%的成果。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序,被公認為企業環境資訊透明度的重要標準。2023年,全球超過 740 家共擁有超過 136 兆美元資產的投資者,以及超過300家總採購支出高達6.8兆美元的主要採購者,要求公司透過 CDP 平台揭露有關環境影響、風險和機會的資訊。今年更有超過 21,000家企業參與CDP 評鑑,為有史以來最多。台達在「水安全管理」已連續4年入選 A List,「氣候變遷」則已7度入選領導評級肯定。