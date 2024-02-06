英式越野旅行車品牌登台 INEOS Grenadier首據點開幕

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永三汽車集團旗下英式越野旅行車品牌 INEOS Grenadier 台北展示暨服務中心今日正式開幕。首間旗艦中心選於台北市內湖豪奢汽車品牌一級戰區，延續品牌識別,以 INEOS Grenadier 原廠 Built On Purpose 核心概念打造俐落質感空間與風格體驗。

全新展示區以四米挑高大面採光落地窗,搭配暖白純粹色調設計，建構明亮通透的寬敞賞車空間,盡享 INEOS Grenadier 的獨特魅力。貴賓休憩區以溫潤木質與金屬鐵件結合，搭配沉穩灰調牆面，提供舒心自在的環境與貼近人心的精緻款待。

此外，INEOS Grenadier Taiwan 將不定期舉辦多元主題活動及車主獨享的禮遇計畫，致力建立長久而極致的顧客關係。

為滿足車主更便捷的保養及維修需求，INEOS Grenadier 台北旗艦展示中心結合售後服務於同址提供全方位保修支援。超過百坪的寬闊廠區，配置充足的維修工位、配備符合英國原廠規範最佳效率的各項頂級工具設備，並提供完善的機具配置，由通過原廠培訓的專業技師團隊，為Grenadier 車主提供最可靠、安心的後援服務。

今日開幕INEOS Automotive 特地安排CEO - Lynn Calder及 Commercial Director -George Ratcliff共同參與，凸顯對於台灣市場的高度重視。

同時，適逢農曆春節即將到來，INEOS Grenadier Taiwan 特別與剪紙藝術大師合作，設計融合經典傳統技術與 Grenadier 車款的龍年大型剪紙創作，紀念台灣首間展示中心盛大開幕，象徵龍年興隆祝福之意。