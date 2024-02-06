台灣高鐵春節疏運開跑 逾111萬人完成訂票

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農曆春節假期即將到來，台灣高鐵（2633）表示，自即日起展開為期10天的春節疏運（2／6-2／15），期間總計加開461班次列車、提供1,875班次列車的旅運服務，截至上午8時止，已有111萬6千人次完成訂票。

台灣高鐵提醒，已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）以及全國超過一萬家的高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間；而尚未購票的旅客，則建議先查詢高鐵企業網站首頁公告之「疏運期銷售資訊」，輕鬆乘車過好年。

台灣高鐵春節疏運期間共規劃12班跨日車次（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），以加強服務旅客。跨日車次抵達部分車站時間已過夜間零時，提醒旅客預先安排到站後的轉乘接駁，確保行程順暢。

此外，鑒於新春期間飲宴聚會較多，台灣高鐵呼籲旅客適量飲酒，避免發生酒後失序行為，若發現旅客於車站或列車上有影響其他旅客之言行，已不適合繼續旅行者，將依《旅客運送契約》拒絕運送，敬請旅客遵守相關規定，共同維護乘車秩序。

台灣高鐵建議，搭乘自由座的旅客可先使用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，付款完成後即可直接掃描QR code進站搭車，免去排隊購票時間。乘車時，請先透過車站內的旅客資訊系統查看自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導依序乘車，且不可佔用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司將嚴謹審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

台灣高鐵於春節期間同步擴大台中以北區間之自由座運能，於假期前的南下2／7（三）13至19時、2／8（四）小年夜8至17時、2／9（五）除夕9至15時，以及北上2／12（一）初三13至20時、2／13（二）初四和收假日2／14（三）的8至20時，上述時段行駛南港至台中之區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車），歡迎往返台中以北的旅客多加利用。

另台灣高鐵將於春節疏運期間在各車站加派人力，全力協助旅客乘車，並視人潮狀況機動啟動管制措施：如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車／非直達車、管控自由座旅客進站人數等。

同時，在台灣高鐵企業網站最新公告中，央即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。當某站出現黃／紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。