鋼聯自結1月稅前盈餘5,321萬元 年減5.2％

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國際鋅價仍處於低檔，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）6日公布自結今年1月稅前盈餘5,321萬元，年減5.2％。市場預期，在全球經濟景氣漸回溫下，鋅價可望回升，鋼聯上半年營運可望逐季成長。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。2024年1月鋼聯氧化鋅出貨數量4574噸，比去年同期增加47.17％。

近年來，鋼聯廢棄物再利用處理量增加，鋼聯認為，今年營收應會比去年好。