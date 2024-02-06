前往主要內容
工商時報LOGO

鋼聯自結1月稅前盈餘5,321萬元 年減5.2％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際鋅價仍處於低檔，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）6日公布自結今年1月稅前盈餘5,321萬元，年減5.2％。市場預期，在全球經濟景氣漸回溫下，鋅價可望回升，鋼聯上半年營運可望逐季成長。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。2024年1月鋼聯氧化鋅出貨數量4574噸，比去年同期增加47.17％。

近年來，鋼聯廢棄物再利用處理量增加，鋼聯認為，今年營收應會比去年好。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

  2. 金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

  3. 鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。