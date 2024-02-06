《港股》國家隊出手這次不一樣 恆指報復性大漲4%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據周二外電報導，習近平將與金融監管機關舉行會議；此外中國證監會發布一系列公告，突顯出大陸官方正加大對市場提供支撐。

中央匯金表示，擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍，並持續加大增持力度。被稱為「國家隊」的投資人也加大了追蹤藍籌股的指數基金的購買力度，以支撐市場。

滬深300和上證指數周二收盤皆漲逾3%，同時提振了港股投資者信心。

周二香港恆生綜合指數收盤上漲626.86點或4.04%，為16136.87點，一舉重返萬6點。國企股(H股)升4.9%，為5474點。科技指數6.8%，為3244點。

網路科技股上漲最多，快手收近9%，美團漲逾6%，騰訊漲4.0%，阿里巴巴、聯想、京東升逾3%。

藥品股升6.2%，半導體股漲5.3%，汽車股升4.7%，為漲幅最大的板塊。

中芯國際上漲8.6%；新聞指出，中芯在上海建立新產線，將為華為生產智慧型手機晶片。

新聞傳出黑石集團有意收購，歐舒丹(L'Occitane)股價上漲6.9%。由於協商仍處於早期階段，尚未確定最終是否成案。

服飾製造商佐丹奴股價跌3.9%；該公司爆發管理權爭奪戰，大股東周大福要求召開股東大會，罷免主席兼行政總裁劉國權的董事職務。