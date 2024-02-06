嘉縣新港鄉5社區獲福利社區化補助 創社區共好

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嘉義縣政府輔導新港鄉申請衛生福利部2024年福利社區化旗艦型計畫，由古民社區領航，帶領西庄、板頭、月潭、北崙社區，提報競爭型補助計畫，經評選榮獲今年福利社區化旗艦型計畫補助，社會局長張翠瑤指出，本年度旗艦型計畫主要針對社區志工進行訓練，增強志工關懷長者技巧和相關工作培力，讓社區福利工作順利推動。

嘉義縣長翁章梁表示，新港鄉社區福利化推動順利，在新港鄉長葉孟龍及社區理事長蔡峻傑帶領下，2019年起由幸福社區開始轉型，歷經起步型、進階型，2022年時帶領月潭社區、板頭社區申請嘉義縣政府小旗艦計畫，去年擴展成為古民、板頭、月潭、北崙4個社區，逐步帶動新港鄉進步，在環保、社會福利領域皆有所突破，也在2023年衛福部金卓越社區考核獲優等佳績。

今年在社會局及新港鄉公所輔導下，新港鄉獲衛福部肯定，葉孟龍表示，因應人口老化，各單位配合縣府政策，讓全鄉老人服務據點涵蓋率達83％，23個村里已有19個村里開辦長者服務據點，高於全縣平均的72.27％。感謝各村村長、理事長及各社團的用心，讓大旗鑑計畫順利推動，創造社區共好。

張翠瑤指出，將邀請志工參加培力工作坊，包含養生食材、食農教育與芳療，希望讓志工進一步成為社區內聘講師，解決偏鄉不易媒合師資問題，期待未來更多社區加入福利社區化行列。