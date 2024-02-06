蝦皮超前搶開學商機 「書本、文具、3C」開學三寶99元起

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雖然剛放寒假，但不少人超前部署搜尋開學用品，據蝦皮購物觀察，近一周站上｢開學用品｣關鍵字搜尋量較上個月同期翻倍，其中又以開學必備三寶「參考書籍、文具用品、3C產品」最為熱銷，即日起蝦皮購物攜手站上品牌推出「蝦皮書城開學季」、「居家生活開學季」、「3C與筆電開學季」3大活動，下單選蝦皮店到店99元起免領券免運吃到飽，一站購足所有開學必需品。

依蝦皮購物數據，上學期開學當周「蝦皮書城」參考書買氣較前月同期成長近50%，「語言學習、商業理財」類書籍同樣有雙位數業績成長，即日起至2月29日，蝦皮購物「蝦皮書城開學季」每周一豪灑百元購書金，周三免運日更將加碼送出「7折優惠券」、「一日限定好書66折起」，凡下單滿499元更享最高10%蝦幣回饋。

除了外觀可愛的商品，實用性高的必須消耗品更是開學季首選，帶動文具類別銷量較上月同期雙位數成長。即日起蝦皮購物「居家生活開學季」網羅百款精美文具下殺最低99元起。

瞄準學生族群的3C需求，蝦皮購物的「3C與筆電開學季」攜手微軟、Acer、微星、ASUS等3C大牌祭出最低5折起限時優惠，即日起至3月31日，微軟 Surface Pro 9輕薄觸控平板筆電下殺最低3萬1888元外，搭配「微軟學生或教職員專案」獨享95折優惠，再疊加2月18日當天全站92折優惠券最高折5000元，最低破盤只要2萬7870元就能帶回家；打報告必備的27吋ASUS電腦螢幕開學限定價5980元；2月9日前下單重量僅有270克的ROG Delta S Core電競耳機限時7折優惠1990元，領券加碼再折100元；在宿舍打遊戲必備的微星狂龍多核心處理器電競主機，2月6日限時半價，2萬8500元就能擁有順暢的遊戲體驗。