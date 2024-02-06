全台首間「勵志夢想學院」 幕後推手是「這位大咖」

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彰化縣勵志中學去年成立全台首座「勵志夢想學院」，其幕後推手就是麗明營造董事長吳春山及帝寶車燈創辦人許敘銘，6日趁著農曆年前，吳春山帶著1000包春拌麵到學校給師長加菜，還參觀勵志夢想學院，學生們拿出看家本領，與吳春山一起燃起新年的希望和夢想。

麗明營造去年為勵志中學打造「夢想學院」實習工場，場內有美容科的洗髮椅、美甲設備，餐飲科的咖啡烘豆機等等，6日吳春山偕同立富實業總經理彭國政，於年前捐出1000包乾拌麵給勵志中學近500名師生們加菜，為其加油打氣。

吳春山表示，2022年底在許敘銘的引薦下，認識勵志中學林家如校長，得知他是勇於任事的女博士，從國姓國中自願請調到這所特殊學校服務，讓他相當感動，她為了讓孩子習得一技之長，想打造「夢想學院」實習工場，因此結了這個緣分。

不過因勵志中學屬公立學校，要編列和爭取預算流程繁雜困難，重點是曠日廢時，當下沒想太多就決定先做再說，只為了讓林校長能夠早日實現她與孩子們的夢想，前後花費大約2000多萬，也找了幾個董事長們一起協助，促成這樁美事。

林家如表示，真的欠吳春山董事長太多了，她還不起、欠很多，感謝他大力支持一起完成這根本不可能完成的任務，政府的資源有限，但學生的學習不能等，我們有一群全台灣最有創意、最猛的青少年，我們需要被關注提攜，真的相當感謝。

校方補充，「勵志夢想學院」現有製茶、咖啡、餐飲、烘焙等課程，目前興建「勵志夢想學院」的經費，扣除帝寶車燈、宇隆科技、台灣柏釧公司、昆兆益精密及麗明營造捐贈的工程款仍不足的350萬元，吳春山董事長允諾吸收，讓校方不用再煩惱這筆款項，與師生們開心過好年。