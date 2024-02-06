圓點奈米傳愛不止息 捐助偏鄉紓解學校交通難題

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自從民國110 年啟動「傳愛不止息系列企劃」，為偏鄉帶來新希望行動後，台灣圓點奈米(6797)董事長章季芸與總經理簡建興，平日繁忙工作行程中，仍不間斷關注全台弱勢團體與偏鄉發展需要，特別是偏遠山區學校教育與校務上，只要聽聞偏遠山區有需要，即使路途再遠，也會不辭辛勞，堅持「取之社會、用之社會」的公益企業精神。

知悉臺東縣霧鹿國小本校及利稻分校，因位處偏遠交通不便，亟需教學及公務用交通工具，圓點奈米公司慨捐全新福斯九人座公務車一輛，此一看似「舉手之勞」善舉，卻解決了霧鹿國小校務人員多日來一直頭痛的偏鄉交通難題。

在一通通關心偏鄉校園需求的電訪中，圓點奈米聯繫上曾被政府列為極偏鄉校園「台東縣海端鄉霧鹿國小」，得知霧鹿國小及利稻分校二地相距13公里，兩校師生例常校務活動需頻繁往返，適逢原校務車老舊瀕臨汰換，校務人員憂心汰換新校車的資金以及如何募集善款之際，圓點奈米及時出現，就像寒冬的暖流來得正是時候。

圓點奈米指出，全新交通車以珍愛的小綠(比利時狼犬)命名為「小綠號」，此後「小綠1號(MIDORI-1)」成了霧鹿國小最驚喜的跨年禮物，為霧鹿國小以及鄰近地區解決接駁難題，也為霧鹿山區帶來嶄新面貌。

霧鹿國小師生為表達感謝，計畫參訪位於桃園龜山的圓點奈米總部，並舉辦學生手繪 「夢想中的小綠號」畫展暨贈車儀式，將企業公益捐贈偏鄉小學交通車的善舉與師生參訪畫展融合成深具教育意義的感恩之旅；但碰到疫情爆發，霧鹿國小校方被迫臨時取消活動，改由總務主任代表學校親往致贈感謝狀。霧鹿國小師生的純真情意，看在章季芸董事長與簡建興總經理的眼裡，成為圓點奈米持續推動「傳愛不止息系列企劃」的活水泉源。

圓點奈米表示，翻山越嶺，愛心不中斷，圓點奈米持續地送愛到南橫山區小學；迄今章季芸董事長與簡建興總經理仍經常關懷霧鹿國小，多次回到霧鹿探望師生，關心小綠1號使用狀況；而來自霧鹿小學師生的熱烈歡迎與學生興奮擁抱，意味著這份漸漸發芽的愛，已深深烙印在幼年學子心中，更屹立不搖地在台東的暖陽下不斷茁壯。

未來，圓點仍將不畏風雨，翻山越嶺，讓更多小綠1號(MIDORI-1)奔馳在南橫山間，將延續偏鄉送愛行動，為弱勢盡一份心力。