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竹縣YouBike電輔車7日啟用 增設45個站點E騎春遊竹北

  • 中時即時 羅浚濱
新竹縣政府和竹北市公所合作在竹北西區建置YouBike站點，7日將先啟用13個站點，有210輛YouBike 2.0E電輔車上路。（羅浚濱攝）
新竹縣政府和竹北市公所合作在竹北西區建置YouBike站點，7日將先啟用13個站點，有210輛YouBike 2.0E電輔車上路。（羅浚濱攝）

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新竹縣政府在竹北市建置YouBike2.0後，竹北市公所挹注8000萬元在竹北西區建置YouBike 站點，縣長楊文科宣布7日率先啟用13個站點，竹縣首批YouBike 2.0E電輔車210輛也將同步上路，春節期間竹北市有新瓦屋「福客豐年-龍來了」、東興圳光藝節等活動，歡迎民眾E騎春遊竹北迎龍年。

楊文科表示，YouBike是綠色運輸的重要一環，新竹縣於2022年引入YouBike 2.0，在竹北、竹東、新豐及湖口等四鄉鎮市，建置102站、790輛車，廣受民眾好評，尤其竹北市使用次數最高，縣府積極與竹北市公所合作擴大服務量。

竹北市公所挹注8000萬經費，由縣府辦理相關採購程序及後續設站作業，將增設45處站點、增加390輛YouBike 2.0E電輔車，騎乘省時省力，7日正式上路後通勤和通學族可多利用。

竹北市長鄭朝方感謝楊文科縣長與縣府交通旅遊處及陳見賢副縣長的協調溝通，透過這項政策建立縣府與市公所的良性合作，建置竹北公共自行車網，在縣府的支持下，E-bike車身嵌入竹北市公所LOGO財產，以利微笑單車公司優先運回竹北市境內，供市民使用。

鄭朝方指建置站點結合竹北專屬免費市民公車，銜接至西區各YouBike 2.0站點，亦實現交通平權，公所今年編列1千萬元將持續與縣府合作，完整竹北公共自行車騎行網絡，打造大眾綠色運具帶來通勤與休閒的美好生活。

縣府交旅處長陳盈州表示，縣府從去年12月陸續與竹北市公所辦理會勘及建置作業，共同克服協調站點用地取得事宜，設站原則結合竹北免費市民公車既有公車路線，第一階段在竹北市西區設置13站，希望在通勤通學功能外，也能促進觀光、休憩及休閒運動。

陳盈州指現階段竹北西區站點還有部分正在建置並協調用地取得事宜，同時將繼續檢視竹北東區營運站點，研商在人口稠密住宅區、學校及交通節點等處，增加站點密度，增廣服務範圍，讓通勤通學族群更方便。

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