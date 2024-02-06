台中老屋買氣夯 「這區」每1.8人就有1人買老宅

受到預售屋、新成屋房價居高不下影響，老屋反而成為「人氣王」！中信房屋研展室根據實價登錄資料統計，近兩年來，台中市30年以上住宅成交占比，其中「中區」的老屋成交量以55.4％勝出，平均每1.8人就有1人選擇入手30年以上中古屋；大肚區與北區各以54.0％、49.8％占比緊追在後；而排名第五的大甲區，則從2022年占比27.9％大幅提升至45.8％，顯示老屋交易市場熱度不減。

台中青島加盟店長張昀穠指出，中區原本是台中舊市中心，之前的台中市政府就位在中區，整個區域的屋齡都很高，30年的房屋已經算年輕了，近幾年僅有零星危老重建、拉皮的建案，因此要入手的話也只有老屋可以買，且區域內的空屋率很高，大多數的交易都是在等都更，先前還有因路名為台灣大道中華路口，備受陸資喜愛而進場置產的傳聞，買氣還是相當熱絡。

而排名第二的大肚區，則是近幾年竄出頭的區域。張昀穠表示，大肚區離中科與東海商圈都不遠，也有人口支撐，且大肚區的土地都是住三、住四容積率都高，原先周邊的新案又少，在台積電擴大投資中科議題帶動下，預售屋都創新高價，但因為是海線基期比較低的區域，投資市場仍可期，有一些買盤因為價高轉而入手中古屋，目前中古透天的總價700萬到1,000萬左右都有機會入手，但釋出量不高，在市場的去化速度很快。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，老屋因為價格相對便宜，實際使用空間大，因此在相同預算下，不少民眾會因為地段而選擇入手，但30年以上老屋較常會有漏水與管線老舊等狀況，建議要針對基礎工程全面盤檢，謹慎評估維修、維護成本是否符合自己的預算與需求。