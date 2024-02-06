森鉅將砸3.47億 跨界收購創業家兄弟6成股權

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在國內電商市場富有名氣的創業家兄弟（8477），將正式異主! 森鉅科技（8942）擬透過100％持有之子公司森啟以每股16.65元公開收購創業家兄弟普通股股權，合計總金額3.47億元。

公開收購期間為113年2月7日至113年3月27日止，預定收購數量總計為20,875,703股，約佔創業家公司股本60％，同時設定若收購取得股數達8,698,206股，約佔創業家公司股本之25％，已達最低收購數量，則公開收購條件即宣告成就。

森鉅1994年創立，經過研發與創新，將多種金屬與塑膠芯材結合，提高複合材料應用產品附加價值，廣泛應用在各領域。透過長年的實績經驗，持續改良創新，使森鉅科技成為重要複合材料製造商之一。在這幾十年中，森鉅科技踏入建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體以及太陽熱能材料產業，不僅專精於製造業務，也逐步跨足各項產品的買賣及貿易事業。

森啟是森鉅科技100％持股之子公司，目前主要從事一般投資業務，也積極尋找能夠帶給森鉅科技集團產品加值及增加投資收益的方向。

電子數位時代的來臨，電子商務取代了傳統的商業活動，趨勢已無法改變，數位轉型為重要的課題。本次公開收購案，森啟公司可以取得創業家兄弟公司部分股權，借助被收購公司於B2C的電子商務的經驗，讓森鉅科技集團由製造業專長的實體經濟汲取數位公司經驗，以利擴展數位電商之相關業務，未來雙方將可相互整合運用彼此之產業經驗及資金與人脈等資源，發揮整合效益，提升整體競爭優勢。