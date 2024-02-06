《貿易》米蘭眼鏡展 貿協台灣經貿網線上線下O2O齊搶單

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【時報記者葉時安台北報導】經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的B2B電商平台「台灣經貿網」，參加義大利最具指標性之國際眼鏡展會(MIDO Eyewear Show 2024)，上周末在米蘭展覽館(Rho Fiera Milano)展出，展期自2月3日至2月5日，為期3天。今年台灣經貿網徵集我國眼鏡業者共18家，逾36件運動眼鏡、護目鏡、鏡片等產品展出，展期3天吸引義大利與歐洲市場知名品牌買主造訪，線上展館也吸引逾千名專業買主線上線下同步參觀。

今年米蘭眼鏡展使用7個展館，共8個展區，約有超過來自45國1200家廠商參展，是全球唯一擁有完整眼鏡產業供應鏈的展覽，亦是高階設備供應商大顯身手的舞台。結合時尚與專業度的全球眼鏡產業年度盛事，主辦單位預估3天展吸引超過4萬人次參觀。

本屆展覽主題為個人化、綠色永續及人工智慧技術(AI)的運用。產品創新亦是買主焦點，涵蓋生物辨識鏡片、處方眼鏡設計、虛擬試戴AR技術應用。運用AI技術快速辨識人臉，找出個人風格，讓每位消費者都能找到最適合自己的鏡框和鏡片。

本年我國眼鏡產業精銳盡出，如曾獲台灣精品獎且具FINA認證的冠馳企業展出「SAEKO成人泳鏡」，強調環保TPR以植入射出包於鏡片上。富勝紡織的「環保NYHI再生漁網太陽眼鏡」，及御景企業「回收漁網材質太陽眼鏡」鏡框，飛達龍回收海廢漁網(Recycled Nylon)製成再生鏡架，皆由100%從海洋回收的漁網製成，符合當今ESG潮流，受到買主矚目與青睞。