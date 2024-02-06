稱空襲敘伊是行使自衛權 陸駐聯大代表安理會三問美國

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聯合國安理會美東時間5日應俄羅斯要求，就美軍報復性空襲伊拉克和敘利亞境內「伊朗目標」事件，舉行緊急公開會。美方在會上堅稱，美軍「採取的行動是必要和相稱的，符合國際法，並且是在行使美國固有的自衛權」；俄方斥責美方「非法」襲擊威脅中東安全，純屬「火上澆油」；中方常駐聯合國代表張軍則對美方揚言繼續採取軍事行動的說法表示嚴重關切，強調中方「反對違反《聯合國憲章》、侵犯他國領土主權和安全的行為」。

張軍連續發問：無論是在中東還是在其他地區，到底是誰在製造威脅？到底是誰在濫用武力？到底是誰在誤導輿論？

2日，美軍出動戰機和無人機，對敘利亞和伊拉克境內受伊朗支援的武裝組織的指揮部、武器倉庫和其他設施等目標進行了85次空襲，造成多人死傷。多家美媒報導稱，這是對3名駐約旦美軍士兵日前遭無人機襲擊喪生的「報復」。

據聯合國網站消息，5日，聯合國主管政治與建設和平事務的副祕書長迪卡洛向安理會通報了相關情況，她表示，目前中東局勢仍處於高度不穩定狀態。為了實現地區的長期穩定，必須在每一個衝突局勢中執行明確的政治路線圖。她呼籲安理會繼續與有關各方積極接觸，防止緊張態勢繼續惡化。

美方發布的新聞稿顯示，美國常駐聯合國副代表羅伯特．伍德在當天的發言中稱，「俄羅斯召開這次會議的藉口是，美國沒有理由對造成美國人員死亡的襲擊做出反應」，但是據他所說，「美軍2月2日採取的行動是必要和相稱的，符合國際法，並且是在行使美國固有的自衛權。」

伍德聲稱，2日的襲擊目的在於「保護和保衛美國人」，並援引美國總統拜登的話說，這次襲擊「是我們對約旦東北部『22號塔』（受襲美軍基地）致命襲擊事件做出反應的開始」。他辯稱，「當我們努力遏制和緩解加沙衝突時，美國不希望該地區發生更多衝突。」

在發言的最後，伍德還表示，美國會繼續採取軍事行動以行使所謂的自衛權。

張軍當天發言時強調，美方有關行動嚴重侵犯了敘利亞、伊拉克的主權、獨立和領土完整。美國聲稱有關軍事行動還將繼續，中方對此表示嚴重關切，反對違反聯合國憲章、侵犯他國領土主權和安全的行為。

張軍說，面對複雜形勢，必須搞清楚，無論是在中東還是在其他地區，到底是誰在製造威脅？到底是誰在濫用武力？到底是誰在誤導輿論？在這些問題上，要尊重事實，堅守正義，堅持原則，不能誰嗓門兒大就由誰定調子，也不能誰拳頭硬誰就說了算。事實上，最近所發生的一切，早已經給出了真相答案。

張軍指出，美方說有關行動是對美軍遭受襲擊的回應，是維護自身安全，但伊拉克、敘利亞等國已表達強烈反對和譴責。美方說不尋求在中東或其他任何地方製造衝突，但實際上卻背道而馳，有關軍事行動無疑正在該地區引發新的動盪，進一步激化矛盾。

張軍表示，中方敦促有關方面保持冷靜克制，切實遵守聯合國憲章和國際法，尊重他國主權和領土完整，停止非法軍事行動，避免地區緊張局勢進一步升級甚至失控。

美軍的空襲行動發生後，敘利亞、伊拉克和伊朗均發表聲明，嚴厲譴責美方加劇地區緊張局勢。