癌友福音！癌症NGS檢測將納健保給付 最高給付3萬元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

癌症是國人十大死因之首，透過次世代基因定序檢測（NGS），可幫助病人精準找到對應藥物。健保署今天（6）召開專家會議，決議針對19種癌別給付，依照檢驗基因位點數量，分為1萬、2萬和3萬元，若有差額則由民眾自費。預計每年編列9億元預算，至少3.1萬名患者受惠。

健保署長石崇良表示，今天專家會議做出初步結論，針對14種實體癌和5種血液腫瘤提供NGS給付，前者是用於找到對應的藥物，後者的用途則是對應治療計畫，例如是否適合做骨髓移植。由於每一種癌症適合的檢測時機不同，專家花了很長的時間訂定指引，包括建議檢測時機、建議檢測哪些基因等。

石崇良說明，由於健保署是第一次給付NGS，因此將標準單純化，同時保留彈性，以定額給付方式；可分為3種套組，分別是BRCA1／2給付1萬點、100個以下基因位點的小套組給付2萬點、100個以上基因位點大套組給付3萬點，每點約0.9到0.98元。

他進一步說明，醫院可以依據技術成本，再訂定差額，依據《醫療法》規定，須報地方衛生局許可；例如某病人需要做到80到90個基因位點， 費用需要5到6萬元，而健保給付2萬點，差額的3到4萬元由病人支付。

石崇良表示，檢測時病人須簽署同意書，將檢測報告上傳至健保署指定的資料庫，否則將不予給付，每種癌別一生可以給付一次。他提到，檢測結果也會上傳到健康存摺，讓病人和醫師都可以查看。

預計納入NGS給付的19種癌症包括：非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胃癌、急性骨髓性白血病（AML）、骨髓分化不良症狀群（MDS）、急性淋巴芽細胞白血病（B-ALL）、B細胞淋巴癌（BCL）以及T／NK細胞血癌與淋巴癌（NKTL）。

石崇良表示，14種實體癌每年新發生病例約2.5萬人，5種血液腫瘤每年約6000人，尚不包含過去診斷的病人，受惠人數可能更多，預計每年編列9億元預算。今天專家會議有初步結論後，依程序將在3月份提交醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，之後經預告流程，最快5月1日開始給付。