東華醫院引進AI科技 3D攝影照護竹山高中運動員

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南投縣竹山東華醫院加入「校園運動防護計畫」，引進AI技術，透過3D攝影體態分析，照護竹山高中體育班的運動選手，發現學生長期低頭看手機，造成脖子前頃、肌肉緊繃狀態，給予訓練上建議，透過調整姿勢，精準掌握訓練成效，幫運動員創造佳績。

竹山東華醫院指出，醫院引進AI技術，透過3D攝影體態分析，幫助教練和選手節省體態分析時間，更精準掌握訓練成效，選手也能即時與醫師、防護員互動討論，調整姿勢，把握更多黃金訓練時間，創造更好的成績。

東華醫院復健科主任曾聖維說，透過攝影鏡頭的3D定位，檢視選手正站、側站、後站時，透過了解身體的姿態和身體肌肉的緊繃度，進一步分析選手日常生活的姿勢和習慣，例如是否駝背、脊椎側彎等情況。

曾聖維說，AI分析的精準度與照X光約有八成吻合度，這次發現大部分學生多有長期低頭看手機狀況，造成脖子前頃、肌肉緊繃狀態，有些運動選手疑似姿勢不良，有較嚴重的脊椎側彎，這些檢測結果，可以給予後續訓練上的建議。

竹山高中運動防護員余典潔說，過去多是用肉眼觀察，經過長時間檢視才能發現，現在透過AI技術，5分鐘內搞定就能收到精準報告，讓教練針對選手的問題進行調整，幫助選手精準訓練，避免運甕傷害，拿到更好的成績。