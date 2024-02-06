病毒對健康只有害處？愛爾蘭研究證實：腸道病毒有助調節壓力

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愛爾蘭科克大學（University College Cork）在期刊《自然微生物學》（Nature Microbiology）發布一項研究表明，腸道和大腦間的相互作用會影響人類行為模式。雖然普遍認為病毒對人體健康有害，但腸道病毒可能在調節壓力上發揮關鍵作用，或許有助往後研發壓力相關疾病的新療法。

先前研究證實，腸道中微生物組成會因壓力而有所變化，但研究範疇主要集中於細菌，而非「病毒組」（virome）。科克大學里茲（Nathaniel Ritz）博士表示：「病毒組與細菌的相互作用，以及如何影響與壓力相關和疾病，幾乎是嶄新的研究領域」。

里茨和實驗團隊將研究聚焦於噬菌體（會感染細菌並和細菌一同複製）。實驗發現，當小鼠暴露於長期社會壓力（例如單獨飼養或環境過度擁擠）時，體內腸道病毒和細菌組成會產生顯著變化。

接下來，團隊從無壓力的健康動物糞便中收集病毒，再將部分病毒移植到暴露於慢性社會壓力的小鼠身上。實驗證實，來自健康動物糞便的病毒成功降低小鼠的壓力荷爾蒙，且可抑制憂鬱和焦慮行為。

雖然還需要進一步研究評估病毒移植是否對壓力相關疾病患者有益，但該研究已提供初步證據，表明腸道病毒與壓力反應間的關聯，並證明控制腸道病毒可能是壓力相關疾病的解方。

帶領研究的克萊恩（John Cryan）教授表示：「鑑於個體間病毒組的組成差異巨大，這項發現有益於未來發展壓力相關疾病的個人化醫療」。克萊恩指出，我們必須承認並非所有病毒皆對人體有害。