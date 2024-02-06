台積、三星登專利王首度互尬 韓商酷澎衝外國第六

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半導體大廠專利領域對上！經濟部智慧財產局今(6日)發佈2023年度專利百大，本國專利王再由護國神山台積電奪下，創下史無前例8連霸，總件數1956件為歷史新高。外國專利王則由三星電子拿下，是在國內首次居冠，專利領域上，第一次上演晶圓宿敵王見王。

此次外國專利新進亮眼者是號稱「韓國亞馬遜」的電商酷澎，登台才第4年，也爆量首次擠進前十大。酷澎2021年才登台，這次以韓領公司之名，申請454件發明專利，大增幅222％，首次進榜就來到第6名。

智慧局長廖承威表示，台積電去年研發支出58億美元，持續投入技術領先，其在美國專利申請排名也是第二，僅次於三星。

台積電從2016年起就開始本土專利王之路，到2021年時更以1950件新高，狠甩同業。但隔年力弱跌逾2成。沒想到2023年又爆發，1956件不僅年成長2成8，還破2021年紀錄。

不過晶圓代工宿敵三星也值得注意，廖承威說，這次三星以977件，首次拿下外國人專利第一名，件數成長45％，增加很多，排名也從前一年第3名往前推兩名。而去年榜首全球半導體設備商龍頭應用材料，則跌12％，以738件退居第2。

本國專利第2名為IC設計大廠聯發科，不過件數544件，僅約台積電1／4多，但聯發科與排序第5的南亞科申請量都有創歷年新高。智慧局表示，聯發科主要是布局6G通訊專利。代工大廠英業達則排第6，台達電以270件，從第14名前進擠入第10名，件數創近15年新高。

外國公司除三星、酷澎勁爆外，晶片微影設備翹楚荷商艾司摩爾ASML位居第7，全球第三大半導體製造商科林研發(蘭姆研究)是首次登入第10名。智慧局說明，酷澎申請的專利多是平台軟件，例如訂單預測、倉儲管理等。

外國來台申請專利前五大國家，仍以日本穩居首位，其次為美、陸、南韓及德國。但隨著三星、酷澎爆量，南韓年增率19％，在前五大中是最高。件數方面，則中國大陸5002件、南韓3,299件，都雙雙創下歷史新高。