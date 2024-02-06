春節連假多利用公共運輸 國道客運、台灣好行都有優惠

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2024農曆春節連續假期有7天，預計將出現返鄉車潮及出遊人潮，為避免塞車之苦，公路局自2月7日至2月14日推出多項優惠措施，包括國道客運乘車優惠及台灣好行半價優惠，針對前往東部地區民眾推出「在地有腳租賃優惠」及「宜花東加碼行銷優惠」等加碼優惠，歡迎多加利用。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，為了讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家，連續假期間苗栗監理站將會同警方加強於國道、重要道路、風景區等路段，實施路檢聯稽工作，以期平安順利完成疏運工作。

同時，監理站已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查及防疫消毒外，並配合高鐵、台鐵列車及國道客運班車時刻發車，延長收班時間並以機動方式加班，發揮接駁轉運功能，讓民眾順利平安返家過年，快樂出門旅遊。

苗栗監理站特別呼籲民眾春節期間返鄉出遊善用「iBus公路客運」APP查詢乘車資訊；另外搭乘國道客運及臺鐵後轉乘在地客運均享有雙重優惠，鼓勵民眾多加利用。

在春節期間開車不喝酒，酒後請搭乘計程車、大眾運輸工具或「指定駕駛」，以確保生命安全，最後，呼籲各位用路人路口慢看停、禮讓行人優先行，祝福返鄉及出遊的民眾，平安、快樂享受美好的假期。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！