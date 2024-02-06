韓國民眾逾七成贊成「擁核武」 憂川普再執政衝擊美韓合作

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據韓媒6日報導，韓國民間研究機關的輿論調查顯示，對韓國獨自擁有核武持贊成態度的受訪者，連續兩年超過70％。回答「北韓不可能無核化」的比例則占91％，比去年的77.6％有所上升。

據統計，在北韓核導威脅日益高漲的情況下，72.8％的受訪者回答「韓國必須擁有核武」，雖然比去年減少4個百分點，但仍連續兩年維持在70％以上。

韓國國際廣播電台報導說，崔鐘賢學術院委托韓國蓋洛普從去年12月15日到上月10日，以1043名18歲以上的成人為對象進行了《朝核危機和安全狀況認識輿論調查》，於5日公布的調查結果顯示，在問到「在北韓將核先發打擊法制化的情況下，是否能夠實現北韓無核化」時，49.7％的人回答說不可能實現。此外，還有41.4％的人回答說「根本不可能」。這種悲觀的回答率（91.1％）高於去年（77.6％）。

儘管美國承諾透過《華盛頓宣言》等加強「延伸嚇阻」（提供核保護傘），但要想應對北韓的威脅，韓國也應擁有核武的輿論持續高漲。事實上，韓國對美國採取延伸嚇阻的信心有所下降。如果韓國擁有核武，退出《禁止核子擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）所帶來的經濟、外交損失和其他國家核武裝連鎖反應的憂慮等在本次問卷調查中都沒有提及。

另據朝鮮日報網報導，對韓國自主核武裝的肯定輿論非常突出。認為對朝核威脅最有效的應對措施是加強韓國的核潛力（20.6％）的人最多，排在其後的是與北約式（NATO：北大西洋公約組織）核共享類似的美國核共享（20.4％）、加強韓國型三軸體系（18.7％）、在朝鮮半島重新部署戰術核武（16.2％）等。在問到是否認為韓國有必要自主開發核武時，51.4％的人回答「有必要」，21.4％的人回答「非常有必要」。

崔鐘賢學術院長朴仁國（前駐聯合國大使）表示：「這次調查顯示的國民整體認識表明，在保障韓國的直接參與的方向上，韓國迫切需要加強朝鮮半島的擴張遏制。」

在問到「在北韓通過開發洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）等能夠攻擊美國本土的情況下，美國是否會在朝鮮半島發生緊急情況時行使核嚇阻力」時，回答說不會（53.1％）和回答說根本不會（7.7％）的否定回答比率超過了60％。

雖然美日韓三國正在加強合作，但很多人認為這不足以消除北韓的核威脅。對於去年8月在美國大衛營舉行的三國首腦會談等加強安全合作的舉措是否會消除朝核威脅的提問，表示「不會（53％）」和「根本不會（10.4％）」等的悲觀回答非常多。

面對如果美國前總統川普在11月的大選中獲勝，時隔4年再次執政，是否會像過去執政時期一樣提到防衛費分擔金，並用撤走駐韓美軍對韓國施壓的問題，53.7％的受訪者回答「會」，24.5％的人回答「很可能會」。很多人認為，如果重啟「川普時代」，韓美安全合作可能會出現變數。

據韓聯社報導，韓國軍方5日研判，北韓今年以來已發射四次巡弋飛彈，這旨在對武器開發進行所需的性能測試。

韓國聯合參謀本部公報室室長李誠俊當天在國防部例行記者會上，被問及北韓是否有過如此頻繁發射巡弋飛彈的前例，李誠俊予以否定回答。他說，彈道飛彈和巡弋飛彈的用途和目的不同，因此北韓發射巡弋飛彈的目的和意圖有待進一步分析。