國發基金執行祕書將向國科會借將 汪庭安可望出線

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台積電的單一大股東國發基金執行祕書，過年後將有一番新氣象！任職國發基金多年的執行祕書蘇來守，將於3月底屆齡退休，據了解，國發會主委龔明鑫早於大選前覓妥替代人選，已向國科會借將，挖角該會參事汪庭安先出任國發基金副執行祕書，3月底可望無縫接軌接任執行祕書一職，讓國發基金扶助的新創事業或策略性投資產業，加強和矽谷等國際市場鏈結。

據悉，國發基金最近新增一名副執行祕書，就是國科會科技參事汪庭安，他曾在行政院科技顧問組擔任執祕，熟悉各項科技計畫，後派駐加拿大科技組，再前往舊金山科技組任組長，後來調回國內後，任職亞洲矽谷計畫執行中心副執行長，之後又被派往以色列開店。

知情人士表示，以汪庭安的學經歷，閱歷能力及努力，都堪擔當國發基金執行祕書重責大任，他日前已先借調兼任國發基金副執祕一職，先熟悉國發基金所有投融資的業務，及扮演的功能角色，於4月起正式升任執行祕書，可以無縫接軌。

汪庭安在矽谷期間，讓辦公室成為產官學研聚會融合中心，並和矽谷的創業家、創投家及天使投資人朝夕相處，在2013年8月就推動成立了「矽谷台灣天使群」（Silicon Valley Taiwan Angels，簡稱SVT Angels），積極配合國內推動的「創新創業激勵計畫」（From IP to IPO, FITI），天使群不斷返台擔任業師，替台灣播下許多創新創業的種子，台杉國家級投資公司的成立，也和天使群有很大關聯。

由於汪庭安熟稔新創企業，及在矽谷和以色列扎根的科技人脈，因此龔明鑫擬借調其專才，盼可帶領新創企業，和其他策略性投資企業，更強化鏈國際市場，協助新創企業尋找資金、人脈、及市場，扶植更多獨角獸。

汪庭安，1965年出生，台灣雲林人，台灣大學大氣科學學系畢業，獲得美國北卡羅萊納州州立大學大氣科學碩士、博士。學成後返國服務，在交通部民航局工作四年，擔任航空氣象的特聘研究員，後轉任行政院科技顧問組研究員公職，接著研究員升任副執行秘書，並在2004年升任執祕，掌管每年700多億元的科技預算分配，並推動由數位化台灣（e-Taiwan）等重要的科技計畫。