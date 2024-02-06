詐騙搶年終財 臉書、谷歌元月詐騙5,203件創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看準春節前夕、民眾領完年終荷包滿滿，詐騙集團加速搶年終財。證期局副局長高晶萍6日指出，據金管會統計，今年元月報投資詐騙案件累計達24,820件，單月暴增5,203件，創有統計以來單月新高，較去年12月單月4,106件還多了1,097件、月增率達27％。

證期局統計，自2023年4月起至2024年1月止，來自谷歌、臉書二大平台累計通報投資詐騙案有24,820件。較去年12月的19,617件相比，單月就暴增了5,203件，較去年12月單月的4,106件、11月4,491件都來得高。此外，金管會接獲民眾陳情部份，去年12月有77件，今年元月則有69件，去年全年有787件平均每月有66件。

近年詐騙集團透過各種社群管道投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的假投資廣告，也會利用網路社交軟體假扮名人與民眾噓寒問暖、誘使民眾一步步掉入投資陷阱。不少財經名人甚至金管會主委黃天牧都被冒名詐騙，亞洲股神胡立陽也向本報投訴，為了防範臉書假帳號他自己設了一個澄清帳號，只有2名好友，但冒用他名成立的詐騙粉絲頁因號稱有飆股，卻有上萬人加入，防不勝防。

金管會從去年4月起聯手谷歌（Google）、台灣臉書（Meta）等網路社群平台業者一起打詐，建立起快速下架機制，只要經「政府單位通報」的不實投資詐騙廣告，谷歌與臉書就願意配合下架，如今卻發現愈打詐騙愈多。

高晶萍指出，社群網路投資詐騙廣告申報量每月呈現高高、低低趨勢，元月爆量主要是因為臉書一個人可開很多帳戶，被消滅一個就複製貼上另一個帳戶，但經過近一年的宣導，民眾識詐能力提升，因此就會來向金管會舉報，因此舉報件數就呈現不減反增。

金管會統整四大常見投資詐騙類型，一是假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組；或假冒名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。二LINE群組或電話假稱推薦高獲利飆股，或以簡訊提供網路連結方式，勸誘民眾點選連結及加入網路群組。

三是推薦民眾安裝假投資平臺App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利。四是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。

今年春節假期長達七天，金管會也特別提醒民眾，春節期間應提高防範詐騙警覺，採取「5不策略」，不加入陌生群組、接聽陌生來電、、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，並記得妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，匯款轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容。