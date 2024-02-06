麗清1月營收8.25億元 年增逾6成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

麗清科技（3346）6日公告1月營收8.25億元，年增64.45％，受惠中國車市消費動能提振，帶動旗下LED車燈模組業務客戶積極加大訂單拉貨力道，再加上頭燈控制器產品出貨保持暢旺，集團亦持續針對去年底擴增頭燈控制器產線進行學習曲線優化，皆為挹注麗清1月營收改寫歷年同期新高表現。

麗清表示，看好LED車燈仍為全球車燈主流，憑藉集團持續深化LED車燈模組之光學、結構設計、散熱效率及電子整合等關鍵技術實力，並透過提升觀音廠自動化生產比例以滿足客戶訂單需求，有助於穩固麗清與多家知名品牌車廠、一階（Tier 1）車燈廠客戶之合作關係，並拓展新客戶業務合作契機，助力麗清近年與客戶合作新機種專案數量持續攀升，其中近年LED頭燈滲透率逐步提高，亦同步帶動1月頭燈銷售年增近2成，占LED車燈模組比重近4成。

展望2024年第一季，麗清維持審慎樂觀看法。隨著中國汽車市場銷售表現回升，有助於帶動一階（Tier 1）車燈廠客戶對於LED車燈模組訂單需求熱絡，加上去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上市，有機會進一步增添LED車燈模組銷售，並創造銷售組合優化，另一方面，擴增頭燈控制器產能已逐步開出，麗清仍持續優化生產效率以滿足美國知名車廠客戶訂單需求，以期擴大未來營運良好銷售表現。